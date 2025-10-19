به گزارش ایلنا، دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قم در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد.

این جلسه با حضور حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم، اکبر بهنام‌جو استاندار، محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران کل استان همراه بود.

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی در این نشست با بیان اینکه اگر امروز برای جوانی جمعیت چاره‌اندیشی نکنیم، فردا برای جبران بسیار دیر خواهد بود، بر اجرای سیاست‌های کلی جمعیت تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان قم موضوع جمعیت را یک مسئله امنیت ملی و تمدن‌آفرین خواند و گفت: تمدن نوین اسلامی با جوانان پرشمار، باانگیزه و مؤمن شکل می‌گیرد و استمرار می‌یابد.

رئیس شورای قضایی استان قم تعامل دستگاه قضایی با این ستاد را یک تکلیف شرعی و ملی دانست و اعلام کرد: دستگاه قضایی استان با تمام ظرفیت، نهایت تعامل حداکثری را با ستاد جوانی جمعیت دارد و خواهد داشت.

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی حمایت قضایی و قانونی از برنامه‌های تشویقی و تسهیل‌گرایانه، پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی تهدیدکننده بنیان خانواده و برخورد قاطع با مروجین فرهنگ ضدجمعیتی و اخلالگران در فضای روانی جامعه را از محور‌های اصلی اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه برشمرد.

راه‌اندازی «سایبان حیات» برای جلوگیری از سقط غیرقانونی

رئیس کل دادگستری استان قم از راه‌اندازی بخش «سایبان حیات» در «مجتمع قضایی-حمایتی شوق زندگی» به عنوان یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: مأموریت اصلی این بخش، جلوگیری از سقط غیرقانونی جنین و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به مادران و خانواده‌های در شرایط بحرانی است.

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی افزود: در این بخش با همکاری نهاد‌های ذیربط، مشاوره‌های تخصصی ارائه و از تصمیمات عجولانه جلوگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و مردم، ایران اسلامی میزبان نسل‌های جوان، پرشمار و بالنده‌ای باشد که سربلندی و تعالی کشور را رقم خواهند زد.

