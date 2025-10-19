به گزارش ایلنا، مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون زیر بنایی برای بررسی سیاست‌های کلی مسکن گفت: این جلسه با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت کشور برای بررسی عملکرد این دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های ۹ گانه مسکن برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۶ بند از سیاست‌های کلی مسکن در جلسات قبلی مورد بررسی قرار گرفته بود، اظهار داشت: در این جلسه عملکرد و گزارش دستگاه‌ها در اجرای بند ۵ سیاست‌های کلی مسکن در مورد «ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن» و بند ۸ در مورد «رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن» مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع بر اساس گزارش وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ همت مالیات از بخش مسکن اخذ کرده است و این اعتبار از طریق سازمان برنامه و بودجه و خزانه به صندوق حمایت از مسکن تخصیص داده شده است.

هاشمی با اشاره به بررسی عملکرد سامانه املاک و اسکان گفت: بر اساس گزارش وزارت راه و شهر سازی از سال ۹۸ فعالیت جدی برای اجرای این سامانه آغاز شده است، ۲۰ میلیون خانوار و به عبارتی ۸۷ میلیون نفر، اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خود را به صورت خوداظهاری در این سامانه ثبت کردند.

وی افزود: ۲۰ درصد از اراضی شهری ما در کلان شهرها و مراکز استان‌ها، زمین‌های خالی هستند که باید تعیین تکلیف شوند. وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داشت که بر این زمین‌ها مالیات بسته شود که باید در این خصوص به مجلس لایحه بدهند.

رئیس کمیسیون عمران دبیرخانه مجمع گزارشات دستگاه‌ها در مورد عملکرد بند ۸ سیاست‌های کلی مسکن پیرامون «رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن» را ناکافی خواند و گفت: همین که این حرکت آغاز شده است و دغدغه‌ای در این خصوص وجود دارد، خوب است، امیدواریم در جلسات بعدی گزارشات تکمیلی ارائه شود.

هاشمی با بیان اینکه در جلسه بعد بند ۹ سیاست‌های کلی در مورد «تقویت پژوهش و ارتقا سطح دانش علمی در حوزه مسکن» بررسی خواهد شد، اظهار داشت: در جلسه آینده گزارش مرکز تحقیقات ساختمان و گزارش شهرداری تهران در مورد رعایت ارزش‌ها، همچنین ساخت و سازها در زمین‌های دارای کاربری و غیر کاربری ارائه خواهند داشت