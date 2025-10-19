خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دیوان عالی کشور:

آرای وحدت رویه باید دارای اتقان لازم و مستدل به دلائل شرعی و قانونی باشد

آرای وحدت رویه باید دارای اتقان لازم و مستدل به دلائل شرعی و قانونی باشد
کد خبر : 1702037
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت و کاربردی بودن آرای وحدت رویه در سیستم قضایی ایران گفت: صدور آرای وحدت رویه نقش بسیار مهمی در اجرای هر چه بهتر عدالت دارد و از همین رو باید دارای اتقان لازم و مستدل به دلایل شرعی و قانونی باشد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان این موضوع که دیوان عالی کشور، آخرین مرحله تظلم خواهی اصحاب دعوا و مراجعین است، تصریح کرد: باید از این فرصت برای حل مشکلات مردم به صورت بهینه استفاده شود و اگر خدای ناکرده کوچکترین کوتاهی در این خصوص داشته باشیم نزد خداوند متعال مسئولیم و باید در محضر حضرت حق پاسخگوی عملکرد خود باشیم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت و کاربردی بودن آراء وحدت رویه در نظام قضایی ایران گفت: صدور آراء وحدت رویه در دیوان عالی کشور، نقشی بسیار مهم در اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد، از همین رو آراء وحدت رویه باید دارای اتقان لازم و مستدل به دلائل شرعی و قانونی باشد.

وی ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آراء در محاکم را از دیگر کارویژه‌های مهم آراء وحدت رویه عنوان کرد و افزود: تغییر در نحوه انشاء رای و شفافیت در فرایند صدور آراء قضایی ضروری است و قضات باید آراء خود را به نحوی انشاء کنند که موجب پویایی نظام حقوقی شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جایگاه حقوقی و قانونی دیوان عالی کشور در گره‌گشایی از کار مردم، بر دقت و‌سرعت در رسیدگی‌ها تاکید و اظهار کرد: تصمیمات ما در این مجموعه عالی قضایی باید منتهی به حل مشکلات مردم و ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و اجرای صحیح قوانین باشد.

وی در ابتدای جلسه با بیان روایتی از امام صادق (ع) عنوان کرد: قیلَ لِلصـادِقِ علیه السلام: «عَلى ماذا بَنَیْتَ أَمْرَکَ؟ فَقالَ علیه السلام: عَلى أَرْبَعَةَ أَشْیاءَ: عَلِمْتُ أَنَّ عَمَلى لایَعْـمَلُهُ غَیرى فَاجْتَهَدْتُ وَ عَلِمْتُ أَنَّ اللّه َ عَزَّوَجَلَّ مُطَّلِعٌ عَلىَّ فَاسْتَحْیَیْتُ وَ عَلِمْتُ أَنَّ رِزقى لایَاکُلُهُ غَیرى فَا طْمَانَنْتُ وَ عَلِمْتُ أَنَّ اخِرَ أَمْرى الْمَوتُ فَاسْتَعْدَدتُ.» به امام صادق علیه السلام گفتند: کار خود را به چه اساسى استوار ساخته اى؟ فرمود: بر چهار بنیان: [اول]دانستم که عمل مرا کس دیگری انجام نمى دهد پس بر انجام آن تلاش نمودم [دوم]دانستم که خداى بر من آگاه است پس حیا کردم. [سوم]دانستم که روزى مرا دیگرى نمى خورد پس آرام گرفتم [چهارم]دانستم که پایان کار من مرگ است پس براى آن آماده شدم.

حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری با ذکر این روایت تصریح کرد: کیفیت عمل هر کس، بر پایه بینش و باور او استوار است. کسى که به ارتباط عمل و پاداش معتقد باشد و خدا را شاهد بر کارهاى خویش بداند و به روزىِ مقدّر قانع باشد و مرگ را باور داشته باشد، از پستى‌ها و پلیدى‌ها و گناهان دورى مى کند و براى سعادت اخروى مى کوشد.

شایان ذکر است رئیس دفتر و اعضای شورای معاونین در این جلسه گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه دادند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ