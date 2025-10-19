آرای وحدت رویه باید دارای اتقان لازم و مستدل به دلائل شرعی و قانونی باشد

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان این موضوع که دیوان عالی کشور، آخرین مرحله تظلم خواهی اصحاب دعوا و مراجعین است، تصریح کرد: باید از این فرصت برای حل مشکلات مردم به صورت بهینه استفاده شود و اگر خدای ناکرده کوچکترین کوتاهی در این خصوص داشته باشیم نزد خداوند متعال مسئولیم و باید در محضر حضرت حق پاسخگوی عملکرد خود باشیم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت و کاربردی بودن آراء وحدت رویه در نظام قضایی ایران گفت: صدور آراء وحدت رویه در دیوان عالی کشور، نقشی بسیار مهم در اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد، از همین رو آراء وحدت رویه باید دارای اتقان لازم و مستدل به دلائل شرعی و قانونی باشد.

وی ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آراء در محاکم را از دیگر کارویژه‌های مهم آراء وحدت رویه عنوان کرد و افزود: تغییر در نحوه انشاء رای و شفافیت در فرایند صدور آراء قضایی ضروری است و قضات باید آراء خود را به نحوی انشاء کنند که موجب پویایی نظام حقوقی شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جایگاه حقوقی و قانونی دیوان عالی کشور در گره‌گشایی از کار مردم، بر دقت و‌سرعت در رسیدگی‌ها تاکید و اظهار کرد: تصمیمات ما در این مجموعه عالی قضایی باید منتهی به حل مشکلات مردم و ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و اجرای صحیح قوانین باشد.

وی در ابتدای جلسه با بیان روایتی از امام صادق (ع) عنوان کرد: قیلَ لِلصـادِقِ علیه السلام: «عَلى ماذا بَنَیْتَ أَمْرَکَ؟ فَقالَ علیه السلام: عَلى أَرْبَعَةَ أَشْیاءَ: عَلِمْتُ أَنَّ عَمَلى لایَعْـمَلُهُ غَیرى فَاجْتَهَدْتُ وَ عَلِمْتُ أَنَّ اللّه َ عَزَّوَجَلَّ مُطَّلِعٌ عَلىَّ فَاسْتَحْیَیْتُ وَ عَلِمْتُ أَنَّ رِزقى لایَاکُلُهُ غَیرى فَا طْمَانَنْتُ وَ عَلِمْتُ أَنَّ اخِرَ أَمْرى الْمَوتُ فَاسْتَعْدَدتُ.» به امام صادق علیه السلام گفتند: کار خود را به چه اساسى استوار ساخته اى؟ فرمود: بر چهار بنیان: [اول]دانستم که عمل مرا کس دیگری انجام نمى دهد پس بر انجام آن تلاش نمودم [دوم]دانستم که خداى بر من آگاه است پس حیا کردم. [سوم]دانستم که روزى مرا دیگرى نمى خورد پس آرام گرفتم [چهارم]دانستم که پایان کار من مرگ است پس براى آن آماده شدم.

حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری با ذکر این روایت تصریح کرد: کیفیت عمل هر کس، بر پایه بینش و باور او استوار است. کسى که به ارتباط عمل و پاداش معتقد باشد و خدا را شاهد بر کارهاى خویش بداند و به روزىِ مقدّر قانع باشد و مرگ را باور داشته باشد، از پستى‌ها و پلیدى‌ها و گناهان دورى مى کند و براى سعادت اخروى مى کوشد.

شایان ذکر است رئیس دفتر و اعضای شورای معاونین در این جلسه گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه دادند.

