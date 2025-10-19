شرطی که مجلس برای CFT گذاشت را مجمع برداشت

به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بررسی متن ابلاغ شده مصوبه مجمع تشخیص توسط رئیس مجلس نشان می‌دهد نه تنها خبر منتشر شده در مورد اضافه شدن شرط توسط مجمع به مصوبه مجلس نادرست است که مجمع تشخیص مصلحت مهم‌ترین شرط مصوبه مجلس وقت را که در تبصره قانون ذکر شده بود (تصویر پیوست) و تودیع اسناد CFT را منوط به خروج ایران از لیست سیاه fatf می‌کرد، در مصوبه نهایی حذف کرده است.

