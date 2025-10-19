خبرگزاری کار ایران
شرطی که مجلس برای CFT گذاشت را مجمع برداشت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجمع تشخیص تبصره‌ای که مجلس وقت در مصوبۀ CFT گنجانده بود و تودیع اسناد این مصوبه را منوط به خروج ایران از حذف فهرست سیاه FATF کرده بود، حذف کرده است.

به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بررسی متن ابلاغ شده مصوبه مجمع تشخیص توسط رئیس مجلس نشان می‌دهد نه تنها خبر منتشر شده در مورد اضافه شدن شرط توسط مجمع به مصوبه مجلس نادرست است که مجمع تشخیص مصلحت مهم‌ترین شرط مصوبه مجلس وقت را که در تبصره قانون ذکر شده بود (تصویر پیوست) و تودیع اسناد CFT را منوط به خروج ایران از لیست سیاه fatf می‌کرد، در مصوبه نهایی حذف کرده است.

 

