گرامیمقدم در گفتوگو با ایلنا:
به سمتی میرویم که مردم دیگر به افراد رأی ندهند/ آغاز فعالیتهای حزب اعتماد ملی برای انتخابات شوراها
سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: به نظر من، ما با تناسبی یا فهرستی کردن انتخابات در مسیر برگزاری انتخابات حزبی حرکت کردهایم، برای اولین بار این روند در تهران آغاز میشود و در دورههای بعدی در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر نیز اجرا خواهد شد. اگر خروجی انتخابات به صورت الکترونیکی و لیستی باشد، قاعدتاً این نتایج در مجلس نیز اعمال خواهد شد و به سمتی خواهیم رفت که مردم دیگر به فرد رأی ندهند.
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری انتخابات شوراها در سال آینده به صورت تناسبی گفت: برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه سال آینده با دو یا سه اشکال اساسی مواجه است. یکی از این اشکالات این است که این انتخابات باید به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که احتمالاً در یک روز برگزار خواهد شد، بپیوندد و ما عملا هر چهار سال یک انتخابات داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم انتخابات را حزبی کنیم، مردمی که در انتخابات شرکت میکنند باید بدانند که به طور مثال در این دوره به شورای شهر، مجلس و رئیسجمهوری رأی میدهند که مطالب سلیقه آنها باشد و هر جریان سیاسی که اکثریت را به دست آورد، باید این سه نهاد را در اختیار داشته باشد و نسبت به مردم در این چهار سال پاسخگو باشد. این به معنای قانون انتخابات حزبی است.
سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: ما اکنون انتخاباتی خواهیم داشت که مجلس و ریاست جمهوری با هم برگزار میشود. اگر انتخابات شوراها هم به آنها پیوند بخورد، هزینههای انتخابات کاهش خواهد یافت و به عبارتی، یک کاسه خواهد شد. مردم نیز در حقیقت ارزیابی بهتری از عملکرد جریانات و احزاب خواهند داشت و تصمیم شفافتری میتوانند بگیرند.
گرامی مقدم تصریح کرد: به نظر میرسد که این موضوع به دلایلی از جمله خروج از یک جنگ ۱۲ روزه حائز اهمیت است. چراکه نباید فکر کنیم که این ۱۲ روز جنگ، جنگ پیادهنظامها بوده است. این جنگ، جنگ توپ و تانک نبوده، بلکه جنگ الکترونیک بوده است. جنگ ۱۲ روزه، جنگ دانش فنی بوده و کاملاً برآمده از توان علمی و نظامی کشور بوده است. این جنگ شامل سیستمهای جنگال و پدافند و آفند بوده و جنگ هوا فضا بوده و برای اولین بار جنگ موشکی انجام شده که در دنیا بینظیر است. این موشکها با سرعتی بین ۴ تا ۱۰ ماه، در خارج از جو خود را تغذیه میکردند تا به مقصد حمله کنند. این در حقیقت نشاندهنده توانمندی نظامی کشور ما بود که هزینههای خاص خود را برای ما و برای دشمنی که به ما حمله کرد، به همراه داشت. ما موفق شدیم با این توان و دانش علمی، راهبردهای دشمن را در حمله به ایران به شکست بکشیم.
وی ادامه داد: بنابراین، در این شرایط کنونی که ما هفت یا هشت ماه دیگر انتخابات برگزار خواهیم کرد، با این وضعیت معیشت اقتصادی مردم، شاید از نظر امنیتی و فضای سیاسی، به نظر میرسد که زمان کوتاهی برای بازسازی جامعه وجود دارد و ممکن است دشمنان و بدخواهان از این وضعیت سوءاستفاده کنند. بنابراین، به نظر میرسد که میشد زمان برگزاری انتخابات را به دو سال دیگر عقب انداخت و همزمان با آن دو انتخابات برگزار کرد. این اقدام میتوانست منجر به کاهش هزینهها و بازسازی فضای عمومی جامعه شود.
سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به برگزاری انتخابات در سال آینده گفت: اما حال که قرار است انتخابات برگزار شود به نظر من، ما با تناسبی یا فهرستی کردن انتخابات در مسیر برگزاری انتخابات حزبی حرکت کردهایم، برای اولین بار این روند در تهران آغاز میشود و در دورههای بعدی در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر نیز اجرا خواهد شد. اگر خروجی انتخابات به صورت الکترونیکی و لیستی باشد، قاعدتاً این نتایج در مجلس نیز اعمال خواهد شد و به سمتی خواهیم رفت که مردم دیگر به فرد رأی ندهند.
گرامی مقدم گفت: در چنین شرایطی ما یک گام جلو هستیم، یعنی در این مرحله هنوز مردم به فرد رأی میدهند و هم به احزاب سیاسی، اما در این قانون، نقش احزاب سیاسی و جبههها پررنگتر خواهد بود. بنابراین، فرد باید از قبل اعلام کند که جزو لیست احزاب یا غیر حزبی است.
وی ادامه داد: ما در حال برداشتن گامهای مهمی در جهت برگزاری انتخابات هستیم که به سمت و سوی حزبی حرکت میکند و به نظر میرسد که این اقدام باعث خواهد شد که همه احزاب فعال شوند، زیرا احساس میکنند که احتمال اینکه کرسی بر اساس تناسب آرا به آنها برسد، وجود دارد. البته کشور باید به سمت و سویی حرکت کند که تعداد احزاب ما تعداد معقولی باشد اینکه الان ۳۱ الی ۳۵ حزب در جبهه اصلاحات و ۳۰ الی ۴۰ یا ۶۰ الی ۷۰ حزب هم در اصولگرایان وجود دارد، کشور را به سمت و سوی احزاب پرقدرت و تاثیرگذار رهنمود نخواهد کرد مگر با تشکیل جبههها و اینکه قانون احزاب اصلاح شود و با برگزاری کنگرههای بزرگ مانند همه کشورها تا احزاب قدرتمند داشته باشیم.
سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: اما به نظر میرسد که این فرصت مناسبی است تا قانون انتخابات ما به سمت حزبی شدن برود و احزاب نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. حزب اعتماد ملی نیز فعالیتهای خود را در مباحث انتخابات شوراها آغاز کرده و در کمیته تعامل و دفتر سیاسی این مباحث در حال انجام هستند. اما آنچه که روشن است، این است که حزب اعتماد ملی عضو جبهه اصلاحات است و با راهبردهای جبهه اصلاحات هماهنگی دارد و فعالیتهای خود را در حوزه انتخابات در قالب جبهه اصلاحات پیش خواهد برد.