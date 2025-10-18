پیام عراقچی درباره نامه چین،ایران و روسیه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی با انتشار بخش‌هایی از نامه مشترک چین، ایران و روسیه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: چین، ایران و روسیه تأکید می‌کنند که تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی آنچه به اصطلاح اسنپ‌بک نامیده می‌شود، از نظر حقوقی و رویه‌ای از اساس نادرست است.