پیام عراقچی درباره نامه چین،ایران و روسیه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت
وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص نامه مشترک چین، ایران و روسیه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد پیامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی با انتشار بخشهایی از نامه مشترک چین، ایران و روسیه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: چین، ایران و روسیه تأکید میکنند که تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی آنچه به اصطلاح اسنپبک نامیده میشود، از نظر حقوقی و رویهای از اساس نادرست است.
وی افزود: چین، ایران و روسیه تأکید میکنند که مطابق بند اجرایی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد آن قطعنامه پس از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه مییابد.