به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا، در جمع کارکنان ستاد نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان عقیدتی سیاسی در ساختار نیروهای مسلح به ویژه ارتش اظهار کرد: تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش حاصل تدبیر حکیمانه امام راحل(ره) و تحکیم‌یافته توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی است. سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی، فرصتی است برای تجلیل از یک اندیشه و تدبیر راهبردی است، بنابراین لازم است ما به سمت یادآوری جایگاه ارزشمند یک تدبیر الهی در ساختار ارتش جمهوری اسلامی ایران حرکت کنیم.

وی با یادآوری اصل ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: براساس این اصل، ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئول حفظ نظام اسلامی، تمامیت ارضی کشور و استقلال ایران اسلامی است و این مأموریت‌ها، مقدس، حیاتی و سرنوشت‌ساز هستند. اما تحقق این وظایف نیازمند دستیابی ارتش به «توان تراز» در سه حوزه اصلی توان رزمی، توان اطلاعاتی و توان اعتقادی است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسنی افزود: توان رزمی در حوزه فرماندهی، توان اطلاعاتی در حوزه حفاظت اطلاعات و توان اعتقادی نیز در حوزه سازمان عقیدتی سیاسی تعریف شده است.

البته نکته مهم این است که رابطه این سه بخش، رابطه‌ای طولی و در راستا و محوریت فرماندهی است و نه در عرض آن. یعنی همه این نهادها در خدمت تقویت محور فرماندهی و حمایت از آن قرار دارند.

نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه آجا در حوزه توان رزمی در سطح قابل ستایشی قرار دارد و کارهای بسیار فاخری انجام داده است افزود: ارتش در زمینه مقابله با نفوذ دشمن، عملکرد بسیار مطلوبی داشته است.

وی گفت: در مساله نفوذ دشمن، می‌توان با قاطعیت گفت که میزان نفوذ در ارتش نزدیک به صفر است و این مهم، نتیجه عملکرد دقیق و موفق سامانه حفاظت اطلاعات به شمار می‌رو و همچنین این موفقیت گواه بر آن است که ارتش در حوزه امنیت اطلاعاتی در تراز مطلوبی قرار دارد.

وی ادامه داد: در حوزه توان اعتقادی نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی ممتاز قرار دارد و شاخص‌های این حوزه نشان می‌دهد که ارتش ایران، در زمره معنوی‌ترین و اعتقادی‌ترین ارتش‌های جهان قرار داشته و این جایگاه نه‌تنها در کشور، بلکه در مقایسه با ارتش‌های دنیا نیز بی‌نظیر است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود به تبیین شاخص‌های توان معنوی در ارتش پرداخت و تصریح کرد: شاخص‌های معنوی در ارتش در 2 سطح شاخص‌های اولیه و ثانویه، قابل بررسی است، شاخص اولیه یعنی کارکنان ارتش از خانواده‌های مسلمان و معتقد به اسلام وارد این سازمان می‌شوند. اما مهم‌تر از آن، تقویت و بارور کردن این بستر اولیه است که در حوزه شاخص‌های ثانویه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به توفیقات حاصل شده در مقوله شاخص‌های ثانویه در ارتش، گفت: در حوزه قرآنی، ارتش در طول بیش از ۴۵ سال گذشته، همواره رتبه‌های اول و دوم را در میان نهادهای مختلف کسب کرده است. در حوزه نماز نیز به تأیید رئیس ستاد اقامه نماز کشور، باشکوه‌ترین نمازهای جماعت در ارتش جمهوری اسلامی ایران اقامه می‌شود. همچنین مراسم مذهبی به‌ویژه عزاداری‌های حضرت سیدالشهدا (ع) نیز با شکوه مثال‌زدنی در یگان‌های ارتش برگزار می‌شود.

فضای کلی حاکم بر ارتش نیز به واسطه تلاش‌های همگانی صورت گرفته، فضایی قرآنی و معنوی است. سازمان عقیدتی سیاسی در این میان نقش میاندار را ایفا می‌کند و خانواده‌ها، کارکنان و فرماندهان نیز پشتیبان آن به شمار می‌روند.

نماینده ولی فقیه در ارتش با بیان اینکه رضایت از وضعیت موجود برابر با عقب‌گرد است، گفت: ما در حوزه معنویت و اعتقاد، به فضل خداوند، وضعیت خوبی داریم اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و نباید به این سطح رضایت دهیم. لازم است همه آحاد ارتش، از فرماندهان تا کارکنان، با هم‌افزایی و روحیه جهادی، این فاصله را به صفر برسانند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسنی در خاتمه، وجود نیروهای وفادار، متدین، انقلابی و مومن در ارتش جمهوری اسلامی ایران را مایه افتخار کشور و نظام اسلامی توصیف و تاکید کرد: این ارتش، همواره پای کار اسلام، ایران و آرمان‌های انقلاب بوده، هست و خواهد بود.

