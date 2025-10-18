به گزارش ایلنا، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: استمرار و تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، یک سیاست ثابت است نه یک واکنش مقطعی! این حملات مستمر به دنبال فرسایش توان مقاومت و ایجاد یک واقعیت جدید در مرزهاست.

وی افزود: هر روز سکوت، این طرح توسعه‌طلبانه را تقویت می‌کند. واکنش سیاسی باید قاطع‌تر از این اقدامات نظامی باشد.