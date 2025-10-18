دهنوی:
واکنش سیاسی قاطعتر از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان باشد
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: واکنش سیاسی به حملات مستمر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان باید قاطعتر از این اقدامات نظامی باشد.
به گزارش ایلنا، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: استمرار و تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، یک سیاست ثابت است نه یک واکنش مقطعی! این حملات مستمر به دنبال فرسایش توان مقاومت و ایجاد یک واقعیت جدید در مرزهاست.
وی افزود: هر روز سکوت، این طرح توسعهطلبانه را تقویت میکند. واکنش سیاسی باید قاطعتر از این اقدامات نظامی باشد.