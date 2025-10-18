بازدید معاون عارف از زائرسرای رضوی و پروژههای در آستانه افتتاح زائرشهر
سیدضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور، با همراهی محمدحسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، پس از برگزاری نشستی در زائرسرای رضوی، از بلوکهای آماده بهرهبرداری این مجموعه در فاز سوم و بخش جدیدی از فاز دوم زائرشهر رضوی که در آستانه افتتاح قرار دارد، بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، این بازدید با هدف بررسی پیشرفت پروژههای اقامتی و خدماتی برای زائران حرم مطهر رضوی صورت گرفت و در ادامه، هاشمی و هیئت همراه از زائرشهر بنیاد کرامت رضوی نیز دیدن کردند.
زائرسرای رضوی و زائرشهر رضوی، دو مجموعه اقامتی وابسته به بنیاد کرامت رضوی، با هدف ارائه خدمات اسکان مقرونبهصرفه به زائران احداث شدهاند. این مجموعهها با ظرفیت پذیرش ۶ هزار نفر در شب، امکان اقامت ارزانقیمت را برای زائران فراهم میکنند.
زائرسرای رضوی با ارائه امکانات رفاهی مناسب و هزینههای اندک، به زائران این فرصت را میدهد تا در فاصله کمی از حرم مطهر رضوی اقامتی راحت و اقتصادی داشته باشند. زائرشهر رضوی نیز بهعنوان پروژهای مکمل، با زیرساختهای مدرن و فضایی مناسب، در حال توسعه است تا پاسخگوی نیاز روزافزون زائران باشد.
فاز سوم زائر سرای رضوی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید و ظرفیت اقامتی این مجموعه را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
این پروژهها در راستای سیاستهای بنیاد کرامت رضوی برای تسهیل زیارت و ارتقای سطح خدمات به زائران اجرا میشوند و انتظار میرود نقش مهمی در بهبود تجربه زیارتی زائران ایفا کنند.