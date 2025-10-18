نوشآبادی عازم ژنو شد
به گزارش ایلنا، حسین نوش آبادی مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه به اتفاق هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در اجلاس بین المللی اتحادیه بین المجالس عازم ژنو شد.
هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی، صبح امروز به ریاست حاج بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، عازم ژنو، مقر اروپایی سازمان ملل، در کشور سوئیس شد.
نوش آبادی دیپلمات ارشد کشورمان و مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت خارجه گفت: در این اجلاس رئیس و اعضای هیات پارلمانی ایران، ضمن دیدارهای دوجانبه و چندجانبه با روسای و هیئتهای پارلمانی دیگر کشورها در مجمع عمومی، مجمع آسیایی و در اتحادیه اروپایی سخنرانی خواهد خواهند داشت.
نشست بینالمللی اتحادیه بین المجالس از ۲۷ مهر تا ۱ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر ژنو، سوئیس برگزار میشود و نمایندگان پارلمانهای کشورهای عضو، از سراسر جهان در آن حضور خواهند داشت.
موضوع اصلی اجلاس امسال، بر محور حفظ هنجارهای انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار متمرکز است.