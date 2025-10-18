متن قانون الحاق ایران به معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (شنبه ۲۶ مهرماه)، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده (کنوانسیون) شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح شرط (۱) و تأیید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده‌واحده و همچنین جز (ب) بند (۱) ماده (۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹)، بند (۱) ماده (۱۰)، بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهای (۱)، (۲) و (۵) ماده (۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵)، بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) معاهده (کنوانسیون)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

