طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت در حال بررسی است/ تبدیل وضعیت انفرادی موضوع جداگانه است

کد خبر : 1701684
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و رفع مشکلات آن‌ها آماده شده و هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است. وی تاکید کرد که صحبت‌های مطرح‌شده درباره تبدیل وضعیت انفرادی، ارتباطی با این طرح کلان ندارد و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان در دستور کار قرار دارد.

 

 بابه گزارش ایلنا،فضل‌الله رنجبر،  درباره این که مطرح شده است ساماندهی  وضعیت نیروهای شرکتی را  دستور کار خود خارج شده است،  گفت: منظور آقای رفیع‌زاده تبدیل وضعیت به‌صورت انفرادی بود. اتفاقاً بنده در این جلسه حضور داشتم و در این خصوص هم با رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت‌وگو کردم که اعلام کرد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی جدا از این موضوع است و در حال حاضر در دولت در حال بررسی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی بیان کرد:طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بسته نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و رفع مشکلات آن‌ها آماده در این سازمان آماده شده؛ در حال حاضر در دولت در حال بحث و بررسی است و در آینده نزدیک هم جمع‌بندی نهایی آن گزارش می‌شود.

وی افزود:لذا صحبت‌های امروز رئیس سازمان اداری و استخدامی در کرمانشاه به این معنی نیست که نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت نمی‌کنیم؛ بلکه منظور موارد تبدیل وضعیت انفرادی و توسط افراد بود؛ که این صحبت منافاتی با در دست اقدام بودن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ندارد. 

 

