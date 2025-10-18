طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت در حال بررسی است/ تبدیل وضعیت انفرادی موضوع جداگانه است

بابه گزارش ایلنا،فضل‌الله رنجبر، درباره این که مطرح شده است ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را دستور کار خود خارج شده است، گفت: منظور آقای رفیع‌زاده تبدیل وضعیت به‌صورت انفرادی بود. اتفاقاً بنده در این جلسه حضور داشتم و در این خصوص هم با رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت‌وگو کردم که اعلام کرد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی جدا از این موضوع است و در حال حاضر در دولت در حال بررسی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی بیان کرد:طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بسته نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و رفع مشکلات آن‌ها آماده در این سازمان آماده شده؛ در حال حاضر در دولت در حال بحث و بررسی است و در آینده نزدیک هم جمع‌بندی نهایی آن گزارش می‌شود.

وی افزود:لذا صحبت‌های امروز رئیس سازمان اداری و استخدامی در کرمانشاه به این معنی نیست که نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت نمی‌کنیم؛ بلکه منظور موارد تبدیل وضعیت انفرادی و توسط افراد بود؛ که این صحبت منافاتی با در دست اقدام بودن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ندارد.

