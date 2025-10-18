به گزارش ایلنا، در نشست هم اندیشی مقابله با سقط جنین که با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس، دادستان شیراز و رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور، نمایندگان پزشکی قانونی، صدا و سیما و نهاد‌های استانی برگزار شد، بر ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید شد.

حجت‌الاسلام سید صدرالله رجایی نسب در این نشست، سقط جنین را پدیده‌ای چندبعدی، تلخ و نگران‌کننده دانست و تصریح کرد: سقط جنین تنها یک مسئله پزشکی نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی است که آثار آن در ابعاد مختلف جامعه مشهود است.

وی افزود: پدیده کاهش زاد و ولد و افزایش میانگین سنی جمعیت، از دغدغه‌های اصلی کشور است و طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، حفظ نسل جوان، زمینه مسیر پیشرفت کشور را تضمین خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اینکه سقط جنین در شرایط کنونی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت است و مدیریت کنترل و کاهش آن نیازمند همکاری مستمر همه نهاد‌های مسئول است خاطرنشان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تکالیف مشخصی برای دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی در زمینه پیشگیری از سقط جنین تعیین کرده و اجرای دقیق آن باید در اولویت برنامه‌های سازمان‌ها قرار گیرد.

وی همچنین به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و واقفان برای حمایت از مادران نیازمند گفت: حمایت مالی و روانی از این مادران می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از سقط جنین داشته باشد.

حجت‌الاسلام رجایی نسب اضافه کرد: مشارکت مردمی در کنار رویکرد فرهنگی، می‌تواند تحول جدی در کاهش آمار سقط‌های غیرقانونی ایجاد کند.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین با اشاره به آموزه‌های دینی و فقهی درباره حرمت ترسیم شده در این حوزه گفت: از منظر فقه اسلامی، سقط جنین حرمت تکلیفی دارد و جنین دارای حق حیات است.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) که بر لزوم حفظ جان جنین تأکید دارد؛ گفت: این موضوع باید در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی خانواده‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام رجایی نسب با تاکید بر اینکه برای مقابله با این پدیده، رویکرد فرهنگی نقش محوری دارد و نهاد‌های مسئول باید با آگاه‌سازی خانواده‌ها، اطلاع‌رسانی هدفمند و استفاده از ظرفیت رسانه ملی، در مسیر اصلاح نگرش‌ها گام بردارند گفت: رسانه‌ها می‌توانند با تولید برنامه‌های آموزشی، مستند‌های آگاهی‌بخش و روایت‌های واقعی از زندگی مادران و نوزادان نجات‌یافته از سقط، جامعه را نسبت به اهمیت این مسئله حساس‌تر کنند.

رئیس کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در پیگیری تکالیف قانونی در زمینه مقابله با سقط جنین اشاره کرد و اظهار داشت: رصد و پیگیری مستمر و اجرای دقیق این قوانین در دستور کار قرار گیرد و لازم است ادارات و نهاد‌های مرتبط گزارش‌های خود را از روند اجرای مصوبات مربوط به جوانی جمعیت و مقابله با سقط به صورت مستمر ارائه دهند تا هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف شکل گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه برخورد با افرادی که به‌صورت غیرقانونی در حوزه سقط جنین فعالیت دارند باید در چارچوب قانون و با اطلاع‌رسانی شفاف انجام شود، افزود: رسانه‌ای شدن برخورد‌های قانونی با متخلفان می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در جامعه ایفا کند و از تکرار چنین تخلفات جلوگیری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ نسل جوان و حمایت از خانواده گفت: تحقق این مطالبه راهبردی نیازمند اراده جمعی، هم‌افزایی دستگاه‌ها و حرکت جهادی مسئولان است.

وی تصریح کرد: اگر مجموعه حاضر در این نشست با همدلی و عملگرایی، موارد مطرح‌شده را اجرایی کنند، بی‌تردید شاهد تحولی بزرگ در مسیر صیانت از حیات جنین و ارتقای فرهنگ خانواده خواهیم بود.

گفتنی است در این همایش، بر نقش مهم دفتر امور زنان و خانواده، ستاد جوانی جمعیت و نهاد خانواده، علوم پزشکی، پزشکی قانونی و نهاد‌های فرهنک ساز در ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده تأکید شد.

همچنین مرکز «نَفَس» به عنوان یکی از نهاد‌های فعال در حوزه نجات جنین‌ها از سقط، گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد که طبق آمار ارائه‌شده، تاکنون ۹۶۴ جنین از سقط نجات یافته‌اند.

انتهای پیام/