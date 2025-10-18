دادستانی کل فورا ظریف را احضار کند

به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اگر دکتر ظریف بخواهد این موقعیت حساس را درک نکند دادستانی کل باید در مراقبت از امنیت ملی فورا او را احضار کند!

به عنوان رئیس کمیته قدرت نرم و تهدیدات شناختی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دکتر ظریف و رفقایش هشدار می دهم حالا که تمام تیرهای در کمان آمریکا و اروپا و اسرائیل در اسنپ بک و برجام تمام شد.

و حالا که قطعنامه ۲۲۳۱ هم منقضی و باطل شد؛ و حالا که روسیه به عنوان رئیس دوره ای شورای امنیت و شریک راهبردی ایران هم پایان ننگین اسنپ را اعلام کرد و حالا که بیش از ۱۰۰ کشور مستقل و غیر متعهد جهان در نشست اوگاندا هم‌ می گویند اسنپ بک‌ تمام‌ شد و حالا که دبیر شعام پبام جامع امام خامنه ای حکیم را به آقای پوتین برای این نوقعیت خطیر تقدیم کرد ؛ شما سکوت را رعایت کنید و به روند ملّی در ایران و اجماع جهانی بپیوندید.

