خطیبزاده:
پزشکیان به قزاقستان سفر خواهد کرد
معاون وزیر خارجه از سفر قریبالوقوع «مسعود پزشکیان»، رئیسجمهور ایران، به قزاقستان تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه در گفتوگو باخبرگزاری «کازاینفورم» در ادامه گفت: در چارچوب این سفر، بیش از ۲۰ سند همکاری در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و کشاورزی میان دو کشور آماده امضاست.
او با تأکید بر اینکه ایران و قزاقستان «شرکای طبیعی» و دو ملت برادر با پیوندهای تاریخی و فرهنگی هستند، افزود: دو کشور بهعنوان همسایگان دریای خزر، روابطی عمیق در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی دارند و همکاری نزدیکی در سازمانهای منطقهای مانند شانگهای، اکو و سازمان همکاری اسلامی برقرار کردهاند.
معاون وزیر خارجه در زمینه اقتصادی، یادآور شد که حجم تجارت دوجانبه از ۳۴۰ میلیون دلار فراتر رفته و هدف مشترک دو کشور افزایش آن تا سه میلیارد دلار است.
او از برنامه سفر هیئتی از وزارت جهاد کشاورزی ایران به قزاقستان برای مذاکره در حوزه غلات و همکاری کشاورزی خبر داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب در ایران، تأکید کرد: حجاب بخشی از قانون و هویت فرهنگی جامعه ایران است. جامعه ایران پویا و متنوع است، اما در عین پویایی، بر پایه ارزشهای اسلامی و سنتهای ایرانی حرکت میکند.
خطیبزاده همچنین درباره بحران آب و چالشهای زیستمحیطی گفت: ایران در منطقهای خشک واقع شده و در چهار سال اخیر شدیدترین خشکسالی پنجاه سال گذشته را تجربه کرده است. شهرهایی مانند تهران با جمعیتی بالغ بر ۱۲ میلیون نفر با فشار بر منابع آبی مواجهاند و دولت در حال اجرای طرحهای مدیریت منابع آب و کاهش بار جمعیتی پایتخت است.