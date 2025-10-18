پزشکیان به قزاقستان سفر خواهد کرد

به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه در گفت‌وگو باخبرگزاری «کازاینفورم» در ادامه گفت: در چارچوب این سفر، بیش از ۲۰ سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و کشاورزی میان دو کشور آماده امضاست.

او با تأکید بر اینکه ایران و قزاقستان «شرکای طبیعی» و دو ملت برادر با پیوندهای تاریخی و فرهنگی هستند، افزود: دو کشور به‌عنوان همسایگان دریای خزر، روابطی عمیق در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی دارند و همکاری نزدیکی در سازمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای، اکو و سازمان همکاری اسلامی برقرار کرده‌اند.

معاون وزیر خارجه در زمینه اقتصادی، یادآور شد که حجم تجارت دوجانبه از ۳۴۰ میلیون دلار فراتر رفته و هدف مشترک دو کشور افزایش آن تا سه میلیارد دلار است.

او از برنامه سفر هیئتی از وزارت جهاد کشاورزی ایران به قزاقستان برای مذاکره در حوزه غلات و همکاری کشاورزی خبر داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب در ایران، تأکید کرد: حجاب بخشی از قانون و هویت فرهنگی جامعه ایران است. جامعه ایران پویا و متنوع است، اما در عین پویایی، بر پایه ارزش‌های اسلامی و سنت‌های ایرانی حرکت می‌کند.



خطیب‌زاده همچنین درباره بحران آب و چالش‌های زیست‌محیطی گفت: ایران در منطقه‌ای خشک واقع شده و در چهار سال اخیر شدیدترین خشکسالی پنجاه سال گذشته را تجربه کرده است. شهرهایی مانند تهران با جمعیتی بالغ بر ۱۲ میلیون نفر با فشار بر منابع آبی مواجه‌اند و دولت در حال اجرای طرح‌های مدیریت منابع آب و کاهش بار جمعیتی پایتخت است.