جناب آقای رحیم صفوی

انتشار مصاحبه جنابعالی در حاشیه تشییع جنازه مرحوم افشار، که بنده نیز توفیق حضور داشتم موجب آزردگی علاقمندان آیت الله هاشمی رفسنجانی گردیده است و آن را کنایه به شیوه رحلت ایشان و حتی مرحوم افشار می‌دانند.

همانگونه که مستحضرید، آیت الله هاشمی رفسنجانی که روستایی زاده ای از دل کویر بود، به آب و آبادانی ایران عشق می ورزید و عمر خویش را صرف تحقق این هدف و تامین رفاه و امنیت و صلح برای ایرانیان کرد.

گرچه پس از دوران ایشان، سیاستهای دیگری حاکم شد و بسیاری از دغدغه های ایشان در اولویت دیگران قرار نگرفت و امروز ایران عزیز با چالشهایی نظیر خشکسالی، فقر، جنگ و ... تهدید می شود.

خود خوب می‌دانید، نتیجه بررسی چگونگی رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی علی‌رغم رسیدگی در شورای امنیت نتوانست استحکام لازم را پیدا و خانواده و حتی رئیس جمهور وقت را راضی نماید و هم‌چنان در ابهام می‌باشد.

ولی بدانید خانواده هاشمی و مردم، سرفرازانه به چگونگی زندگی و فوت پدر افتخار می کنند.

همچنین در آموزه‌های دینی شهادت امری باطنی و براساس نیات شهید است.

اگرچه بهتر می دانید که معمولاَ محل و شیوه شهادت را دشمن انتخاب می کند و در استخر هم می توان شهید شد، همانگونه که غواصان، در جنگ تحمیلی در اروند شهید شدند.

عزتتان مزید

