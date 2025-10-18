واکنش محسن هاشمی به اظهارات جنجالی رحیم صفوی/ در استخر هم میتوان شهید شد
فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی خطاب به رحیم صفوی با اشاره به اینکه در آموزههای دینی شهادت امری باطنی و براساس نیات شهید است، گفت: بهتر میدانید که معمولاَ محل و شیوه شهادت را دشمن انتخاب می کند و در استخر هم می توان شهید شد، همانگونه که غواصان، در جنگ تحمیلی در اروند شهید شدند.
به گزارش ایلنا، محسن هاشمی در واکنش به اظهارات رحیم صفوی در کانال تلگرامی خود نوشت:
جناب آقای رحیم صفوی
انتشار مصاحبه جنابعالی در حاشیه تشییع جنازه مرحوم افشار، که بنده نیز توفیق حضور داشتم موجب آزردگی علاقمندان آیت الله هاشمی رفسنجانی گردیده است و آن را کنایه به شیوه رحلت ایشان و حتی مرحوم افشار میدانند.
همانگونه که مستحضرید، آیت الله هاشمی رفسنجانی که روستایی زاده ای از دل کویر بود، به آب و آبادانی ایران عشق می ورزید و عمر خویش را صرف تحقق این هدف و تامین رفاه و امنیت و صلح برای ایرانیان کرد.
گرچه پس از دوران ایشان، سیاستهای دیگری حاکم شد و بسیاری از دغدغه های ایشان در اولویت دیگران قرار نگرفت و امروز ایران عزیز با چالشهایی نظیر خشکسالی، فقر، جنگ و ... تهدید می شود.
خود خوب میدانید، نتیجه بررسی چگونگی رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی علیرغم رسیدگی در شورای امنیت نتوانست استحکام لازم را پیدا و خانواده و حتی رئیس جمهور وقت را راضی نماید و همچنان در ابهام میباشد.
ولی بدانید خانواده هاشمی و مردم، سرفرازانه به چگونگی زندگی و فوت پدر افتخار می کنند.
همچنین در آموزههای دینی شهادت امری باطنی و براساس نیات شهید است.
اگرچه بهتر می دانید که معمولاَ محل و شیوه شهادت را دشمن انتخاب می کند و در استخر هم می توان شهید شد، همانگونه که غواصان، در جنگ تحمیلی در اروند شهید شدند.
عزتتان مزید