در گفت‌‌وگوی تلفنی عراقچی با امیرخان متقی مطرح شد؛

اعلام آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش‌ها میان ایران و افغانستان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان، امروز شنبه طی تماسی تلفنی آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه را بررسی کردند.

وزیر امورخارجه کشورمان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحولات و درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان، بر لزوم خویشتن‌داری، توقف درگیری‌ها و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و مذاکره تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که ادامه تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نه تنها منجر به خسارت‌های انسانی می‌شود، بلکه ثبات کل منطقه را نیز به مخاطره می‌اندازد.

عراقچی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به کاهش تنش‌ها و تسهیل گفتگوهای سازنده میان دو کشور برادر و مسلمان اعلام کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان نیز در این گفت‌وگو با ارائه گزارشی از آخرین تحولات، اظهار داشت که امارت اسلامی افغانستان مسیر گفت‌وگو و صلح را به درگیری‌های نظامی ترجیح می‌دهد.

در این مکالمه، موضوع حق‌آبه رودخانه هیرمند نیز مورد بررسی قرار گرفت. طرفین بر ضرورت رعایت توافقات آبی و همکاری فنی دو کشور برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از هدررفت آن تأکید کردند و بر اهمیت انجام اقدامات مشترک برای تأمین حق‌آبه ایران و استفاده بهینه از منابع آب در فصل جاری توافق کردند.

در پایان گفت‌وگو، طرفین بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه، حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از مداخلات بیگانگان در امور داخلی کشورهای منطقه تأکید کرده و بر تداوم تماس‌ها و هماهنگی‌های بیشتر برای پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای توافق کردند.

