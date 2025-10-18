سردار رحیمصفوی:
سردار افشار نه مرد پشت میزنشین که مرد میدان و عرصه تکلیف بود
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در پیامی بهمناسبت درگذشت سردار «علیرضا افشار» نوشت؛ آن سردار عالیقدر، نه فقط یک فرمانده، بلکه الگویی از مکتب ایمان، اخلاص، مردمیاری و ولایتمداری بود.
به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر پاسدار «سید یحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی با صدور پیامی درگذشت سردار سرتیپ «علیرضا افشار» از پیشکسوتان جهاد و مقاومت را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
خانواده محترم سردار سرتیپ علیرضا افشار
با قلبی اندوهگین و دلی سرشار از حسرت فقدان مجاهد نستوه برادر عزیز، همرزم صادق و سردار سرافراز سپاه اسلام سرتیپ پاسدار «علیرضا افشار» را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شما خانواده مکرم همرزمان گرانقدر و ملت شریف و بزرگ ایران تسلیت عرض میکنم.
این مرد بزرگ و فرهیخته را از سال ۱۳۶۱، از زمانی که از جهاد سازندگی به سپاه آمد تا امروز به مدت ۴۴ سال از نزدیک میشناختم. او نه فقط یک فرمانده بلکه نماد انسان مطلوب خدا و اولیای الهی بود؛ و در اندیشه در اخلاق در رفتار و در عمل در زمره شخصیتهای مثالزدنی محسوب میشد.
سردار آسمانی افشار عزیز با قرآن و نهج البلاغه انس داشت؛ نه از سر عادت، بلکه از سر ایمان و عمل او اهل عمل بود نه اهل شعار در روزگاری که بسیاری آیات قرآن را زمزمه میکنند او با آیات زندگی میکرد.
رفتار او، رفتار بسیجی بود؛ بی غرور بی ادعا، بیتکلف با پیرمردها جوانها، زنان و مردان با همان صفا و خضوع برخورد میکرد که از بسیجیان واقعی سراغ داریم درجه و مقام خلق و خوی انسانیاش را تغییر نداد؛ او در اوج مسئولیت همچنان خاکی صادق و مردمی باقی ماند.
در سیاست، بیتردید در خط امام و رهبری معظم حرکت میکرد؛ او اسیر بازیهای سیاسی نبود. در میدان عمل از مبارزه با رژیم ستمشاهی تا حضور در شورای عالی جهاد سازندگی و سپس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عهدهدار شدن رئیس ستاد مرکزی سپاه و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج همواره در خط مقدم بود. حتی در دوران مسئولیتهای ستادی در جنگ خود را از عملیاتها جدا نمیدانست؛ او نه مرد پشت میز نشین که مرد میدان و مجاهد عرصه تکلیف بود.
آن سردار عالیقدر، نه فقط یک فرمانده، بلکه الگویی از مکتب ایمان اخلاص، مردمیاری و ولایتمداری بود، که بیشک فقدان او ضایعهای بزرگ برای جبهه انقلاب و خانواده بزرگ مقاومت است.
از خداوند متعال برای آن فقید عزیز همجواری با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام)، شهیدان کربلا، شهدای دفاع مقدس و اقتدار ایران اسلامی و برای همسر و فرزندان محترم ایشان صبر جمیل و اجر جزیل توام با عافیت مسئلت مینمایم.