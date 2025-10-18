قالیباف در کنفرانس کارآفرینی اجتماعی:
همکاری نهادی بین دولت و مردم، کلید حل چالشهای کارآفرینی اجتماعی است
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مشارکت معنادار میان نهاد دولت و مردم، گفت: همکاری از جنس همکاری نهادی داشته باشیم و بدانیم کار به صورت فردی پیش نمیرود. یک طرف نهاد به معنای دولت است و یک طرف نهاد عمومی و به معنای مردم است. مردمیسازی که همواره به آن اشاره کردهام نیز از این جنس است البته باید بدانیم که از ظرفیت مردم کجا و چگونه استفاده کنیم.
قالیباف با اشاره به چالشها و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، گفت: آرمانهایی در باورها و ارزشهای ما وجود دارد که باید به آن میرسیدیم اما امروز با زندگی روزمره مردم همخوانی ندارد لذا ابتدا باید این مشکل را بپذیریم و بهانهجویی نکنیم و اگر نپذیریم یعنی بنا نداریم، مسأله را به رسمیت بشناسیم. اگر مسألهای به رسمیت شناخته نشود، قدرت حل آن را نیز نخواهیم داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای این موضوع، عنوان کرد: در وهله اول لازم است مشارکت معنادار میان نهاد دولت به معنای عام (نه صرفا دولت و مجلس کنونی) و مردم به وجود بیاید. شکل همکاری نیز برای دستیابی به هدف مهم است. ما در حال حاضر در یک دوگانگی مضر و زیانباری به سر می بریم. نهاد دولت صرفا به دنبال صرف منابع دولتی در اختیار خود است که به بدترین شکل ممکن برداشت کرده و بدتر از آن با فشلترین ساختار ممکن، هزینه میکند.
وی ادامه داد: فعالیتهای خیریهای سنتی نیز اشکالاتی دارد؛ ما در نیت پاک، قصد خیر و تلاش خیرین ذرهای شک نداریم اما همه میدانیم که این فعالیتها فاقد پایداری بوده و مقیاس پذیری ندارند. لذا در دو لبه قیچی قرار داریم که باید درباره هر دو به درک برسیم. من شخصا هم در حوزه علمی که در دانشگاه حضور داشتم و هم در حوزه عملی که در حوزه های دیگر خدمت رسانی داشتهام این موضوع را درک کردهام.
قالیباف اضافه کرد: ما باید به طور خیلی روشن، همکاری از جنس همکاری نهادی داشته باشیم و بدانیم کار به صورت فردی پیش نمیرود. یک طرف نهاد به معنای دولت است و یک طرف نهاد عمومی و به معنای مردم است. مردمیسازی که همواره به آن اشاره کرده ام نیز از این جنس است البته باید بدانیم که از ظرفیت مردم کجا و چگونه استفاده کنیم.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر کوچک سازی نهاد دولت، گفت: پیش از آن اینکه نهاد دولت خردمند و توانمند باشد، مهم است لذا اگر اینگونه باشد و از خرد جمعی استفاده کند و عقلانیت را مبنای کار قرار دهد، تردیدی نیست که نهاد دولت چه کوچک و چه بزرگ، به درستی میتواند گسترش داشته باشد یا چابک سازی کند. در حقیقت کارآمدی نهاد دولت ملاک است و نباید خود را گرفتار کوچک و بزرگی کنیم البته کوچک بودن و چابک بودن دولت هم بسیار مهم است اما نحوه پرداختن به آن مهمتر است.
وی در ادامه با بیان اینکه تا زمانی که صرفا به دنبال حل مشکلات باشیم، مشکلات حل نمیشود، گفت: ما باخردمندی، دانایی و توانایی میتوانیم مشکلات را به مسأله تبدیل کنیم و آنها را به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم مسائل را با قدرت حل مسأله برطرف کنیم.