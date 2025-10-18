دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت سردار افشار را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی درگذشت سرتیپ پاسدار علیرضا افشار را به همرزمان، فرماندهان سپاه و خانواده او تسلیت گفت.

متن پیام ذوالقدر به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت نابهنگام و عروج روحانی سردار سرافراز، مجاهد گرانمایه سرتیپ پاسدار علیرضا افشار را به همه همرزمانم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بویژه به پیشکسوتان و فرماندهان سپاه و خانواده گرامی ایشان صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

این چهره خدوم، چه در دوران مبارزات ملت شریف ایران به رهبری امام خمینی (ره) و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مسئولیت‌های گوناگون در جهاد سازندگی و در سپاه از هیچ تلاش و مجاهدتی در خدمت به اسلام و میهن اسلامی دریغ نورزید.

از خداوند متعال برای روح بلند این سردار والا مقام و این مجاهد سختکوش، رفعت درجات و برای عموم مصیبت دیدگان، صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر ذوالقدر

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

