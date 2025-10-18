دیدار امیر واحدی با رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
فرمانده نیروی هوایی ارتش به همراه رئیس اداره عقیدتی سیاسی این نیرو با حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه حجت الاسلام رسول بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی این نیرو به مناسبت ۲۴ مهر ماه سالروز تشکیل این سازمان با حضور در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار امیر سرتیپ خلبان واحدی ضمن تبریک سالروز سازمان عقیدتی سیاسی، از زحمات آحاد کارکنان این نیرو در ارتقاء و افزایش معنویت قدردانی کرد.
در این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و امیرسرتیپ محمد اکرمینیا، معاون هماهنگ کننده این سازمان نیز حضور داشتند.