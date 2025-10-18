جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره راه‌اندازی اتاق عفاف و حجاب و فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف در تهران گفت: افرادی که در این ستاد و در جاهای مشابه حضور دارند خط فکری خاصی دارند که به جبهه پایداری نزدیک است و ممکن است حتی همان خط فکری باشد. این افراد سال‌هاست که بقای خود را در چنین اقداماتی می‌بینند و بارها اعلام کرده‌ایم که ماندگاری آن‌ها در فضای سیاسی کشور و حاکمیتی به همین موارد وابسته است.

وی ادامه داد: آنها با ایجاد یک دو قطبی، تلاش می‌کنند خود را حفظ کنند و این به دلیل ضعفی است که در این جریان وجود دارد. در حال حاضر هم این‌ها احساس می‌کنند فضا آرام شده و به اصطلاح دوباره از غارهایشان بیرون آمده‌اند و به اظهارنظرهای این چنینی پرداخته‌اند.

این نماینده سابق مجلس گفت: کسانی که در این مسیر مسئولیت دارند و باید جلوی این افراد را بگیرند، امیدواریم مانع این اقدامات شوند و اجازه ندهند که فضای جامعه به سمت التهاب برود. پس از جنگ ۱۲ روزه، دشمن به دنبال این است که نقاط قوت ما را به ضعف تبدیل کند و صحبت‌هایی که این افراد دقیقا در همان راستا است و این موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد که چرا این‌ها همیشه هر نوع صحبت یا موضع گیری که دارند دقیقا در راستای اهداف دشمنان ما است.

رشیدی کوچی گفت: به نظر من چیزی که نقطه قوت ما در این جنگ ۱۲ روزه بود و باعث شکست دشمن شد، اتحاد ملی بود. مقام معظم رهبری هم بارها بر اهمیت این اتحاد تأکید کرده‌اند و آن را مهم‌ترین عامل می‌دانند. اما متأسفانه دقیقا این افراد با اظهارنظرهای نادرست، نسنجیده و مغرضانه همین اتحاد ملی را هدف قرار داده اند.

وی ادامه داد: اینکه در فضای فعلی کشور که می‌بینیم فضا ذره‌ای از لحاظ ظاهری رو به آرامش می‌رود اما یکباره یک فردی می‌آید و چنین اظهاراتی را بیان می‌کند، عجیب است. من اگر جای آقای رئیس‌جمهور بودم در لایحه امسال حتما بودجه نهادهایی که اسما ارزشی و به دنبال تقویت دین هستند اما رسماً باعث آسیب به دین مردم و باعث آسیب به امنیت روانی مردم شده‌اند را کاهش قابل توجهی می‌دادم.

این نماینده سابق مجلس گفت: البته که صحبت‌های این چنینی خیلی هم دقیق نیست یعنی اگر این‌ها ۸۰ هزار نیرو داشتند این نیروها جلوی مجلس به تحصن ۱۰ الی ۱۵ نفری‌شان می‌پیوستند که نشان بدهند زیاد هستند و بعید می‌دانم چنین چیزی باشد اما بیان این موضوع هم قطعا باعث این می‌شود که فضای امنیت روانی جامعه به هم بریزد و در راستای کمک به اختلاف‌افکنی و کمک به دشمنان این مردم است.

رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ انسجام ملی در شرایطی که ما نه در جنگ هستیم و نه در صلح این نوع اظهارات چقدر می‌تواند باعث بروز شکاف در جامعه شده و خدایی ناکرده اعتراضاتی را به همراه داشته باشد، گفت: اگر به این جریان دقت کرده باشید چه در مجلس و چه در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تقریبا از زمانی که آقای پزشکیان روی کار آمده‌اند تمرکزشان را روی همین مسئله گذاشته‌اند و دقیقا به نظر من یکی از مواردی که باعث اتحاد و همدلی در جنگ ۱۲ روزه شد، همان‌عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب بود.

وی ادامه داد: اینکه این جریان به این شدت مسیری را می‌رود که همگان می‌دانند برخلاف امنیت ملی ما است و همگان می‌دانند که باعث ایجاد دو قطبی می‌شود قابل توجه است و باید به آن دقت کرد که چرا این جریان این کار را می‌کند.

این فعال سیاسی درباره اینکه آیا رئیس‌جمهور که بارها نسبت به بودجه برخی سازمان‌های فاقد عملکرد اعتراض کرده‌اند می‌توانند بودجه چنین نهادهایی را که باعث ایجاد شکاف در جامعه می‌شود کم کنند، گفت: بله، بودجه در وهله اول در دست دولت است و باید هم کم کند. متاسفانه خروجی این نهادها دقیقا مقابل آن اهدافی است که برایشان ترسیم شده است و در اساسنامه‌هایشان و یا در بنیادهای فکری‌شان آمده است اما کماکان می‌بینیم که دارند بودجه کشور را دریافت می‌کنند. حتما آقای پزشکیان می‌تواند بودجه را کاهش دهد البته در مجلس احتمال اینکه برگردانند هست اما باید نگاه دولت به این سمت و سو باشد چراکه دولت منتخب اکثریت است و همانطور که می‌دانیم نمایندگان این مجلس خروجی ۴ الی ۵ درصد مردم هستند و لذا این نکته حائز اهمیت است و باید با چنین تندروی‌هایی از این طریق مقابله شود.

این نماینده سابق مجلس گفت: امروز نارضایتی‌ها شدت زیادی گرفته است بیشتر آن هم به دلیل تورم و افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت‌های کالاها و سایه جنگ و سایر مسائلی است که وجود دارد و باعث شده که هم ناامیدی در بین مردم افزایش پیدا کند و هم نارضایتی. وقتی ما می‌بینیم که وضعیت مملکت به این شکل است، دقیقا دست می‌گذاریم روی نقاط بحرانی و حساس و تاکید و تمرکزمان روی این موضوع است دقیقا بعد از زمانی که فضا آرام شده و تنش‌ها کاهش داشته است و این رویه نگران کننده است و باید بررسی دقیقی صورت بگیرد که مشخص شود این افراد به دنبال چه چیزی هستند.

