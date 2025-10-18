خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسلامی به اردبیل سفر کرد

اسلامی به اردبیل سفر کرد
کد خبر : 1701482
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رییس‌ جمهور با هدف افتتاح و بهره‌برداری از مرکز پرتودهی شمالغرب کشور صبح امروز (شنبه، ۲۶ مهرماه) وارد استان اردبیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با استقبال مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل و علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی وارد استان اردبیل شدند.  
 

اسلامی به اردبیل سفر کرد


مرکز پرتودهی شمالغرب کشور (اردبیل) دارای کاربری پرتودهی محصولات کشاورزی مانند سیب زمینی، پیاز و سیر بوده و به‌دست متخصصان ایرانی ساخته شده است.
 

اسلامی به اردبیل سفر کرد


 
 

اسلامی به اردبیل سفر کرد


شایان ذکر است مرکز پرتودهی شمالغرب کشور تا ساعاتی دیگر و با حضور محمد اسلامی معاون رییس‌جمهور، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها، برخی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای و مسوولان استانی در استان اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ