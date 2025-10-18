اسلامی به اردبیل سفر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با استقبال مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل و علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی وارد استان اردبیل شدند.



مرکز پرتودهی شمالغرب کشور (اردبیل) دارای کاربری پرتودهی محصولات کشاورزی مانند سیب زمینی، پیاز و سیر بوده و به‌دست متخصصان ایرانی ساخته شده است.







شایان ذکر است مرکز پرتودهی شمالغرب کشور تا ساعاتی دیگر و با حضور محمد اسلامی معاون رییس‌جمهور، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها، برخی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای و مسوولان استانی در استان اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد.

