ستار هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، فیلترشکن‌ها بسترهایی را برای نفوذ دشمن به وجود آورده است و در جنگ تحمیلی دوازده روزه هم شاهد سوءاستفاده رژیم صیهونیستی از این بستر، گفت:چند نکته در این خصوص متصور است؛ نکته اول این است زمانی که شما از فیلترشکن استفاده می‌کنید به این معناست که به یک نهاد واسط و یا یک سرور واسط اعتماد می‌کنید و این واقعیت است. این اعتمادی که می‌شود بالقوه آسیب‌زا است.

حتما استفاده از فیلتر‌شکن‌ها آسیب‌های امنیتی داشته است

بسیاری از حملات سایبری سال‌های اخیر از داخل کشور بوده نه از خارج کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: یعنی مجموعه‌ای که این سرویس را می‌دهند؛ فرد استفاده‌کننده که طرف مقابل را که نمی‌شناسد، زیرا در فضاهای نامطمئن فیلترشکن‌ها توزیع می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مردم هم ممکن است دانش‌شان آنقدر نباشد که شناخت نسبت به اتفاقات پشت صحنه داشته باشند. بنابراین حتما استفاده از فیلتر‌شکن‌ها آسیب‌های امنیتی داشته است.

وی یادآور شد: کما اینکه در سامانه‌های داخلی‌مان بسیاری از حملاتی که در سالیان اخیر شکل گرفته است؛ از داخل کشور بوده نه از خارج کشور. این به خوبی نشان می‌دهد عملاً استفاده از ظرفیت فیلترشکن‌ها باعث آلودگی شبکه شده و از این آلودگی برای حمله به زیرساخت‌های داخلی ما استفاده شده است، این موضوع اصلا جای تردید و تشکیک ندارد.

باید تلاش کنیم سواد دیجیتال مردم را بالا ببریم

کاهش کیفیت شبکه به فضای کسب و کار مردم آسیب زده است

هاشمی افزود: اما این‌که بحث سواد دیجیتال مردم چگونه است، حتما در این خصوص باید بیشتر تلاش کنیم. مردم را با این خطرات بیشتر آشنا کنیم و آسیب پذیری را به حداقل ممکن برسانیم. اما واقعیت ماجرا این است که الان وضعیت به گونه‌ای که به واسطه همین موضوع البته کیفیت شبکه کاهش پیدا کرده و گزارشات هم در این خصوص موجود است.

وی با اشاره به فضای کسب و کار در بستر فضای مجازی بیان کرد: همین کاهش کیفیت شبکه باعث شده است فضای کسب و کاری مردم و کسب وکار دچار اشکال شود و مردم در این زمینه از ما مطالبه داشتند که این مطالبه به حقی است، بیان می‌کنند که اگر می‌خواهیم کارمان را توسعه، گسترش و بسط بدهیم نیاز به یک بستر اینترنت با کیفیت داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: می‌دانید هنگامی که صحبت از اقتصاد دیجیتال می‌کنیم هم ارائه دهنده خدمات باید بستر با کیفیت در اختیارش باشد هم مردم باید استفاده کنند. این دغدغه؛ دغدغه درستی است و طبیعتا هم همکاران ما مجدانه تلاش می‌کنند این مطالبه به حق را پاسخ دهند.

باید حرف‌های نیروهای متخصص و نخبه را بشنویم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که نکته دیگری که باید ذکر کنم این، اگر چنین مطالبه‌ای را پاسخ ندهیم چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: یعنی اگر با بی‌توجهی از کنار این موضوع عبور کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ آن چیزی که رخ می‌دهد این است که کسب‌وکارهای ما چون نمی‌توانند گسترش پیدا کنند و کارشان را توسعه دهند که این امر اتفاق هم افتاده، باعث ریزش نیروهای ما می‌شود که شده است. اتفاقا ریزش نیروها مزید بر علت قبلی است. ما باید حرف‌های نیروهای متخصص و نخبه را بشنویم و می‌شنویم و حتما باید برای حل مشکلات‌شان قدم برداریم و این کار را انجام داده‌ایم و می‌دهیم.

هر موقع به مردم اتکا و اعتماد کردیم مردم مسئله را جمع کردند

وی درباره این‌که در جنگ تحمیلی دوازده روزه اینترنت به دلایل امنیتی قطع شد و مردم هم به خوبی نسبت به این قضیه و علت قطعی واقف بودند، اما پرسشی که مطرح می‌شود این است آیا بهتر نبود یک اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌شد، گفت: در شرایط جنگی مردم انصافا همه طوره پای کار بودند و در بحث دسترسی هم انصافاً و حقاً مردم سنگ تمام گذاشتند.

هاشمی تاکید کرد: شرایط؛ شرایط عادی نبود و مردم همه پای کار آمدند، باور قلبی من است و یقین و اعتقاد دارم هر موقع به مردم اتکا کردیم و اعتماد کردیم مردم مسئله را جمع کردند و این باور قبلی من است.

