احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با نحوه‌ی پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: سران سه قوه تصویب کردند که ۸۰ همت از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به صورت اوراق در اختیار سازمان قرار بگیرد.

وی افزود: این موضوع در مراحل اجرایی قرار دارد تا انشاالله ما ظرف مدت ۱۵ تا ۲۰ روز آینده بتوانیم بخش عمده‌ای از بدهی‌هایمان به ارائه دهندگان خدمات درمانی را در بخش دولتی و غیردولتی تسویه کنیم.

به گزارش ایلنا، طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت حدود ۵۰۰ همت است که باید در بودجه‌های سالیانه مبلغی برای پرداخت آن پیش‌بینی و مصوب شود. در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳۰ همت و در بودجه سال ۱۴۰۴ هم حدود ۲۰۰ همت برای پرداخت این بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی و مصوب شد.

بر اساس مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴ ، مقرر شده بود دولت معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از املاک خود را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند؛ اما مسئولان این سازمان با تأکید بر دشواری نقدشوندگی املاک در شرایط فعلی، پیشنهاد کردند بخشی از این مطالبات از طریق اوراق بهادار، بخشی سهام شرکت‌ها و بخش باقی‌مانده از طریق املاک پرداخت شود.

در همین راستا اخیرا خزانه‌داری کل کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، مجوز انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر سقف مصوب بودجه را دریافت کرده است.

