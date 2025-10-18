با محکومیت اقدام سه کشور اروپایی
سفارت ایران در بانکوک: مبنای حقوقی برای ادامه تحریمها وجود ندارد
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک با صدور بیانیه ای اقدام غیر قانونی سه کشور اروپایی در بازگشت تحریم ها را خلاف قطعنامه 2231 دانسته و تاکید کرد هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای ادامه تحریمها وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک در تاریخ ۲۵ مهر ماه جاری برابر با ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، با صدور بیانیهای، اقدام غیر قانونی سه کشور اروپایی در پسگشت و اعمال مجدد تحریم های شورای امنیت وفق قطعنامه های قبلی را خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ و رویه حقوقی مربوطه حل اختلاف آن اعلام کرد و تاکید کرد که با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵(۲۶مهر ماه ۱۴۰۴)، هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای ادامه تحریم ها ویا محدودیت های برنامه هسته ای صلح آمیز ایران وجود ندارد.
همچنین سفارت کشورمان در بانکوک با اشاره به نامه مشترک وزرای خارجه چین، جمهوری اسلامی ایران و روسیه به دبیر کل سازمان ملل و روسای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مخالفت صریح دو عضو دائم یعنی چین و روسیه در نشست شورای امنیت اقدام سه کشور اروپایی را بی اعتبار و فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
در این بیانیه موضع جمهوری اسلامی در مورد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در مهلت مقرر ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ و الزامآور نبودن اجرای قطعنامههای قبلی برای کشورهای عضو سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفته است.