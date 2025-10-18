هیات پارلمانی ایران عازم ژنو شد

به گزارش ایلنا، هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، برای شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) عازم ژنو شد.

براساس این گزارش، این نشست بین‌المللی از ۲۷ مهر تا ۱ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر ژنو، سوئیس، برگزار می‌شود و نمایندگان پارلمان‌های کشورهای عضو از سراسر جهان در آن حضور خواهند داشت.

موضوع اصلی اجلاس امسال بر محور حفظ هنجارهای انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار متمرکز است.

اعضای هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات؛ شمس‌الدین حسینی، عضو هیات رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس؛ رحیم زارع نماینده آباده در مجلس، رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و خانم الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس، عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی.

در جریان این اجلاس پنج‌روزه، هیات پارلمانی کشورمان علاوه بر حضور در نشست‌های عمومی و کمیته‌های تخصصی، دیدارهای دوجانبه‌ای با رؤسا و اعضای پارلمان‌های مختلف به‌منظور گسترش همکاری‌های پارلمانی و تبادل نظر درباره مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌دهد./

