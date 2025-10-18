خبرگزاری کار ایران
بعد از سه سال وقفه در اجرای موافقتنامه انتقال محکومین انجام شد

انتقال چهار زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور

انتقال چهار زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور
۴ زندانی ایرانی محبوس در زندان‌های جمهوری آذربایجان پس از وقفه ۳ ساله در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومان، به کشور منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اعلام این خبر اظهار کرد: این افراد پس از انتقال به کشورمان، برای گذران ادامه دوران محکومیت به اداره کل زندان‌های استان گیلان تحویل شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری با اشاره به وقفه ۳ ساله در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، از اجرای نخستین مرحله از انتقال زندانیان ایرانی به کشورمان خبر داد.

جلالیان در ادامه گفت: بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندان‌های دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه، قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرص‌های ممنوعه است؛ هموطنان به دلایلی ازجمله عدم اطلاع از قوانین دیگر کشورها و هم چنین حمل بسته‌های امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، در کشورهای هدف دستگیر و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

معاوت حقوق بشر وزارت دادگستری از تلاش و همکاری کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، دادگستری کل استان گیلان، سازمان زندان‌ها و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستارا در انتقال این افراد تقدیر کرد.

