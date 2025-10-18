خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

شناسایی نفوذی‌ها با همکاری مردم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد

شناسایی نفوذی‌ها با همکاری مردم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد
کد خبر : 1701383
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: امروز یکی از وظایف بزرگ دستگاه‌های امنیتی شناسایی نفوذی‌ها و مزدوران رژیم صهیونی و نقشه‌های شوم آنان در کشور است و البته این مهم با همکاری اطلاعاتی مردم در شناسایی و معرفی کیس‌های امنیتی و جاسوسی دشمن سریع‌تربه نتیجه می‌رسد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با سردار سرتیپ پاسدار خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه خصوصا سرلشکر محمد کاظمی و تقدیر از تلاش‌های بی وقفه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، صلابت نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه نقشه شوم دشمنان این نظام را که با تمام توان نظامی و ظرفیت های اطلاعاتی خود از رژیم صهیونیستی حمایت کردند با شکست مواجه کرد و ما قدردان رشادت های نیروهای مسلح هستیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار کاظمی اظهار داشت: ایشان اقدامات ارزشمندی در سازمان اطلاعات سپاه انجام داد و با مدیریتی که در جنابعالی وجود دارد، رجاء واثق دارم که در دوران شما این مهم ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین با تاکید بر حفظ هوشیاری، حساسیت، دقت و توجه به اقدامات دشمن صهیونی - آمریکایی بیان داشت: امروز یکی از وظایف بزرگ دستگاه‌های امنیتی شناسایی نفوذی ها و مزدوران رژیم صهیونی و نقشه های شوم آنان در کشور است و البته این مهم با همکاری اطلاعاتی مردم در شناسایی و معرفی کیس های امنیتی و جاسوسی دشمن سریع‌تربه نتیجه می رسد.

همچنین در این دیدار سردار خادمی ضمن تشکر از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان و همراهان در مجموعه اطلاعات سپاه و قدردانی از اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در  صیانت از نیروهای مسلح و حفظ اقتدار ایشان خاطر نشان ساخت: ما با تمام وجود راه شهیدان را ادامه می دهیم و در این راه از ارشادات ارزشمند سازمان قضایی برخوردار خواهیم شد.

در این دیدار معاون توسعه، دادستان نظامی تهران، مدیران کل حفاظت و اطلاعات و حوزه ریاست حضور داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ