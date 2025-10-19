خبرگزاری کار ایران
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

بانک‌ها ترک فعل شش ماه اول سال در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری را جبران کنند/ ورود محکم سازمان بازرسی به موضوع

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره عدم پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری گفت: متأسفانه، عملکرد شش ماه اول سال رضایت‌بخش نبوده است و امید داریم که در شش ماه دوم سال، بانک‌ها با تسریع در پرداخت تسهیلات، ترک فعل خود را در شش ماه اول جبران کنند.

احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره عدم پراخت به موقع وام‌های ازدواج و فرزندآوری گفت: قانون به‌روشنی تکالیف را مشخص کرده و وظیفه بانک مرکزی و بانک‌هاست که بر اساس این قانون عمل کنند. نمی‌توان در شش ماهه اول سال هیچ‌گونه تسهیلاتی پرداخت نکرد و افراد زیادی در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار بگیرند و سپس با ادعای اینکه سقف تسهیلات تکلیفی بیشتر از توان ماست، از یک حکم قانونی فرار کرد.

وی ادامه داد: امروز، قانون به‌روشنی مشخص کرده که دولت مکلف است حداقل تا ۲۷۵ هزار میلیارد تومان نسبت به پرداخت تسهیلات برای ازدواج و فرزندآوری اقدام کند. متأسفانه، عملکرد شش ماهه اول سال رضایت‌بخش نبوده است و امید داریم که در شش ماهه دوم سال، بانک‌ها با تسریع در پرداخت تسهیلات، ترک فعل خود را در شش ماه اول  جبران کنند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه قطعا سازمان بازرسی هم محکم به این موضوع ورود کرده است، گفت:  ما انتظار داریم که سازمان بازرسی  با ترک فعل‌ها به‌طور قاطع برخورد کند. بر اساس قانون، باید هرچه سریع‌تر نسبت به مطالبات مردم در خصوص تسهیلات اقدام کنیم.

راستینه همچنین درباره تخلفات بانک‌ها گفت: مجلس جلساتی را در کمیسیون‌های تخصصی برگزار کرده است. کمیسیون فرهنگی هم در خصوص پیگیری این مسائل، کمیته تخصصی خانواده و جوانی جمعیت را فعال کرده و به‌طور تقریبی هفته‌ای یک جلسه با دستگاه‌های مختلف در خصوص تکالیفشان در زمینه قانون جوانی جمعیت برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: کمیسیون فرهنگی مصمم است که احکام قانون جوانی جمعیت، به‌ویژه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، به‌طور جدی پیگیری و محقق شود.

