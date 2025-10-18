دلفی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
بررسی ابعاد و اهداف احتمالی سفر لاریجانی به روسیه/ میانجیگری روسها نه مورد پذیرش آمریکاست نه به نفع ما
یک دیپلمات بازنشسته ایرانی گفت: موضوع میانجیگری و اینکه روسها بین ما و آمریکا میانجی شوند، نه تنها مورد پذیرش آمریکاییها قرار نخواهد گرفت، بلکه به نفع ما نیز نیست که خودمان این محور را ترغیب کنیم. زیرا روسها با کارت ما از آمریکاییها امتیاز میگیرند و در نهایت سر ما بی کلاه خواهد ماند.
ابوالقاسم دلفی دیپلمات بازنشسته ایرانی و سفیر سابق ایران در فرانسه در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از سفر علی لاریجانی دبیر شعام به روسیه و همزمانی این سفر با تماس تلفنی پوتین و ترامپ، همچنین گمانه زنیها در خصوص امکان میانجگری روسیه در روابط ایران و آمریکا، گفت: از محتوای سفر آقای لاریجانی چیزی مشخص نشده است و گفته می شود پیام رهبری را به آقای پوتین منتقل کردهاند و اینکه روسیه بخواهد با این پیام و حرکت، اقدامی در قبال ما و آمریکا انجام دهد، مشخص و واضح نیست.
اختلافات پوتین و ترامپ بسیار زیاد است
وی ادامه داد: در حال حاضر، اختلافات بین آمریکا و روسیه بسیار زیاد است. ترامپ پس از انتخاب شدن به عنوان رئیسجمهور، همواره تلاش کرده که موضوع اوکراین را حل و فصل کنند. علیرغم دیدار تاریخی پوتین و ترامپ در آلاسکا، که مورد توجه و تبلیغات زیادی قرار گرفت، تاکنون نتیجهای حاصل نشده است و جنگ همچنان ادامه دارد. همچنین ترامپ اعلام کرده که باید اوکراین را مسلح کنند و به آن سلاح بیشتری بدهند تا بتواند از خود دفاع کند و سرزمینهایش را پس بگیرد. پیش از این، بحث بر سر این بود که سرزمینها را به روسها بدهند و صلح کنند. بنابراین، اختلافات و مشکلات بین روسیه و آمریکا در مورد اوکراین بسیار زیاد است.
بعید است که ترامپ بخواهد پوتین را در مناسباتش با ایران وارد کند
این تحلیلگر مسائل بینالملل با بیان اینکه اگر روسها بخواهند بین ما و آمریکاییها میانجیگری کنند، ابتدا باید مشکلات خود را حل کنند، اظهار کرد: میانجی باید نقشی ایفا کند که برای هر دو طرف قابل قبول باشد و جایگاه و پایگاه کافی داشته باشد تا دو طرف بتوانند نظراتش بپذیرند. ممکن است آقای پوتین در ارتباطاتش با ما، در حدی توانایی داشته باشد که کاری برای ما انجام دهد، اما در قبال آمریکاییها بعید است که ترامپ بخواهد پوتین را در مناسباتش با ایران وارد کند.
آمریکاییها تمایل دارند که مستقیماً با ما مذاکره کنند
سفیر سابق ایران در فرانسه در تشریح مواضع آمریکا برای مذاکره با ایران، عنوان کرد: ترامپ از ابتدای مذاکرات و تماسهایش با جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده است که مسائل را به صورت مستقیم حل کند. اگر قرار بر حل مشکلات روابط ایران و آمریکا باشد، ترامپ ترجیح میدهد که این موضوع به نام خودش تمام شود. حتی اروپاییها که عضو ناتو و همپیمان آمریکا هستند، نتوانستهاند در این زمینه میانجیگری کنند. ترامپ هیچگاه اجازه نداده که اروپاییها در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران وارد شوند، هرچند که آنها تلاشهای زیادی کردهاند و مذاکراتی انجام دادهاند. اما هیچیک از این تلاشها به نتیجه نرسید. زیرا آمریکاییها تمایل دارند که مستقیماً با ما مذاکره کنند و میانجی را نمیپذیرند.
روسها همواره با کارت ما بازی کردهاند
دلفی با اشاره به اینکه آنچه که در تماس اخیر آقای پوتین با آقای ترامپ مورد توجه قرار گرفته و همزمان با سفر آقای لاریجانی بوده، بیان کرد: بیشترین موضوع مورد بحث آمریکا و روسیه بعد از مسئله اوکراین، موضوعات خاورمیانه و شرایط جدید غزه است. در حال حاضر، آتشبس برقرار شده و کمکهای انسانی به غزه ارسال میشود و به نظر میرسد که آقای پوتین فرصتی یافته تا با ترامپ گفتوگویی انجام دهد و به بهانه تبریک گفتن، به بحث اوکراین بپردازد. نکته اساسی این است که روسها همواره با کارت ما و امتیازاتی که ما در مذاکرات داشتهایم، بازی کردهاند.
جنجال پهپادهای شاهد در اروپا و تاثیرش بر روابط با ایران
این کارشناس سیاست خارجی درباره نمایش پهپادهای شاهد در انگلستان و تاثیر آن بر روابط ایران و اروپا گفت: در حال حاضر موضوع اوکراین و پهپادهایی که گفته میشود ما به روسها دادهایم، جنجال وسیعی در اروپا به راه انداخته است. یکی از این پهپادهایی که ادعا شده پهپاد شاهد بکده در انگلیس به نمایش گذاشته شده است. اگرچه روی آن نشانهای روسی بوده است .
روسیه هیچ اقدامی برای تبرئه شدن ایران در زمینه پهپادهای شاهد نمی کند
وی با تاکید بر بی عملی روسیه در قبال ایران تصریح کرد: علیرغم اینکه اروپا به شدت در موضوع پهپادها علیه ایران کار میکند، روسها هیچ اقدامی در زمینه کاهش فشارها بر ایران انجام نمیدهند. در حالی که ما به دفعات تکذیب کردیم و نوع مراودات نظامی با روسها را تعریف و تشریح کردهایم، روسها هیچ قدمی برنمیدارند تا فشارها بر ایران تحت تهدید غربیها، یعنی آمریکاییها و اروپاییها، کاهش پیدا کند، آن هم در شرایطی که بحثهای مربوط به هستهای و تحریمهای سازمان ملل و شورای امنیت دوباره به حالت قبل برگشته و حالا اوکراین هم به این مسائل اضافه شده است. بنابراین، روسها هیچ اقدامی نمیکنند و این موضوع را به عنوان کارت بازی برای مذاکراتشان با غربیها نگه خواهند داشت.
هر چه مناسبات ما با غرب پرتنشتر و آسیبپذیرتر باشد، روسها و چینیها از آن استقبال میکنند
این دیپلمات با تجربه کشورمان در خصوص نوع نگاه چین و روسیه به روابط ایران با غرب تشریح کرد: به عقیده بسیاری، نه تنها آنهایی که به روابط با شرق اعتقاد ندارند، بلکه آنهایی که از ابتدا روابط روسیه را با ایران پیگیری کردهاند، روسها هیچگاه خواهان عادی شدن مناسبات جمهوری اسلامی ایران با غرب و آمریکا نبودند. نه روسها و نه چینیها، بهبود روابط ما با غرب را نمیپسندند، زیرا این به معنای کاهش وزن روابط ما با شرق خواهد بود. هر چه مناسبات ما با غرب پرتنشتر و آسیبپذیرتر باشد، روسها و چینیها قطعا از آن استقبال میکنند، هرچند به ظاهر اینگونه به نظر نرسد، اما در باطن حتماً این وضعیت مطلوب آنهاست.
اگر روابطمان با غرب بهتر شود منابع دیگری جایگزین روسیه و چین خواهند شد
وی یادآور شد: چینیها هم به همین ترتیب، از اینکه ما تنها منبع تأمینکننده و فروشنده برای آنها باشیم، استقبال میکنند و اینکه هر قیمتی که بخواهند از ما خریداری کنند یا به ما بفروشند، برایشان مهم است. بنابراین، اگر روابط ما تکانی بخورد، حتماً منابع دیگری جایگزین روسیه و چین خواهند شد. از این نظر، روسها و چینیها در چارچوب منافع خود هیچگاه به این راضی نخواهند شد که ما روابط بهتری با غرب داشته باشیم.
وی با اشاره به قطعنامههایی که در اثر اسنپ بک در شورای امنیت علیه ایران احیا شده است، گفت: هم روسها و هم چینیها در سال ۲۰۰۶ به آن تحریمها رأی مثبت داده بودند، یعنی زمانی که این قطعنامهها در شورای امنیت تصویب شد، روسها و چینیها از آن استقبال کردند. اگرچه اکنون در ظاهر تحرکاتی انجام میدهند، اما چون میدانند نمیتوانند علیه مکانیزم ماشه و اسنپ بک اقدامی کنند، مقداری سر و صدا کردند ولی بدشان نمیآید فشارها بر جمهوری اسلامی ایران بیشتر شود و ما به سمت روسها حرکت خواهیم کرد.
اینکه لاریجانی سراغ روسها میرود نتیجه افزایش فشارها است
این کارشناس سیاست بینالملل سفر لاریجانی به روسیه را نتیجه قهری افزایش فشارهای غرب دانست و گفت: آقای لاریجانی اولین کاری که انجام میدهد، رفتن سراغ روسها است، او میرود تا نشان دهد که ما دیگر راهی جز این نداریم که به روسها مراجعه کنیم و از آنها التماس دعا داریم. ممکن است در آینده نزدیک به سمت چینیها هم برویم تا به آن ها برنخورد که چرا ما سراغ چینیها نرفتیم در حالی که در تمام موضوعات سیاست خارجی، روسها و چینیها هیچگاه به اندازهای که باید در کنار ما باشند، نبودهاند. همواره گفتهام که در ارتباط با مسائل مرتبط با غرب، ترجیح این دو کشور بر این است که تنشها وجود داشته باشد و از آرامش برخوردار نشویم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع میانجیگری و اینکه روسها بین ما و آمریکا میانجی شوند، نه تنها مورد پذیرش آمریکاییها قرار نخواهد گرفت، بلکه به نفع ما هم نیست که خودمان این محور را ترغیب کنیم. زیرا روسها با کارت ما از آمریکاییها امتیاز میگیرند و در نهایت سر ما بی کلاه خواهد ماند.