حضور سازمان انرژی اتمی ایران در بیست و دومین نمایشگاه متافو ۱۴۰۴ تبریز
سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی متالوژی، فولاد، ریختهگری، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته (متافو)، تازهترین دستاوردهای صنعتی خود در حوزه فولاد و فناوریهای نوین این بخش را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا، بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی متالوژی، فولاد، ریختهگری، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته (متافو) در تبریز آغاز به کار کرد.
سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در این نمایشگاه، تازهترین دستاوردهای صنعتی خود در حوزه فولاد و فناوریهای نوین این بخش را به نمایش گذاشت.
این نمایشگاه با حضور «سید محمد اتابک»، وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار کرد و از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ میزبان فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و شرکتهای دانشبنیان از سراسر کشور است.
حضور سازمان انرژی اتمی ایران در این رویداد تخصصی، با هدف معرفی توانمندیهای صنعتی و فناورانه کشور در بخشهای مرتبط با فولاد و دیگر فناوریهای نوین این حوزه انجام شده است.
گفتنی است، نمایشگاه متافو تبریز با هدف تقویت پیوند میان بخشهای تولیدی و معدنی کشور و حمایت از توسعه بومی صنعت متالوژی برگزار میشود.