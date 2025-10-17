خبرگزاری کار ایران
سردار افشار منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار بود
سخنگوی سپاه گفت: سردار افشار در همه مسئولیت‌ها، با روحیه‌ای سرشار از اخلاص، جهاد، انقلابی‌گری، ولایت‌مداری و عشق به خدمت صادقانه به مردم، به‌ویژه محرومان، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار بود.

به گزارش ایلنا،  سردار علی‌محمد نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ابعاد شخصیت مرحوم سردار علیرضا افشار گفت: من بیش از چهل سال با ایشان آشنا و مأنوس بودم و جانشین ایشان در معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح بودم.

 

وی افزود: سردار افشار فعالیت‌های خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی با جهاد آغاز کرد و تا پایان عمر، زیست جهادی داشت.سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه او مورد احترام همه پیشکسوتان دوران دفاع مقدس بود، تاکید کرد: شخصیتی محبوب، خوش‌نام، انقلابی، ولایتمدار، فرهنگی، اجتماعی و مردمی که دلسوز، متواضع، بااخلاص و متعهد به اسلام و آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی بود و در اندیشه و رفتار دینی و انقلابی کاملاً ثابت‌قدم ماند.

وی ادامه داد: عمر پربرکت خود را در مسیر مبارزه با دشمن، پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم سپری کرد و خدمات فراوان و مؤثری در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی و اجتماعی داشت.

سردار نائینی تاکید کرد: او از پیشگامان نهضت اسلامی علیه رژیم ستم‌شاهی بود و پس از پیروزی انقلاب، با حضور در شورای عالی جهاد سازندگی، نقش مؤثری در ساماندهی و خدمت‌رسانی به محرومان ایفا کرد.

وی ادامه داد: سردار افشار از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) بود و در چهار دهه خدمت، مسئولیت‌های خطیر و متعددی را در «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «ستاد کل نیروهای مسلح» بر عهده داشت.

معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران عنوان کرد: از جمله مسئولیت‌های ایشان می‌توان به ریاست ستاد مرکزی سپاه پاسداران و سخنگویی سپاه در دوران دفاع مقدس، نخستین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، ریاست دانشگاه امام حسین (ع)، ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و ریاست اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی اشاره کرد.

سردار نائینی در پایان افزود: وی در تمامی این مسئولیت‌ها، با روحیه‌ای سرشار از اخلاص، جهاد، انقلابی‌گری، ولایت‌مداری و عشق به خدمت صادقانه به مردم، به‌ویژه محرومان، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار بود و در تربیت نسل‌های مؤمن، انقلابی و متخصص نقش‌آفرینی کرد.

 

