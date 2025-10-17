خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید سرزده معاون سازمان بازرسی از شعب اخذ رأی انتخابات نظام پزشکی

بازدید سرزده معاون سازمان بازرسی از شعب اخذ رأی انتخابات نظام پزشکی
کد خبر : 1701212
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با حضور سرزده در چند شعبه اخذ رأی، روند برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی را از نزدیک ارزیابی و نظارت کرد.

به گزارش ایلنا، نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی از ساعت ۷ صبح امروز، جمعه ۲۵ مهرماه، همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

در همین راستا، مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با حضور سرزده در چند شعبه اخذ رأی، روند برگزاری انتخابات را از نزدیک ارزیابی و نظارت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی با اعضای هیات نظارت، هیأت اجرایی و رأی‌دهندگان گفت‌وگو کرد و وضعیت موجود را مورد بررسی قرار داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ