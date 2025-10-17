بازدید سرزده معاون سازمان بازرسی از شعب اخذ رأی انتخابات نظام پزشکی
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با حضور سرزده در چند شعبه اخذ رأی، روند برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی را از نزدیک ارزیابی و نظارت کرد.
به گزارش ایلنا، نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی از ساعت ۷ صبح امروز، جمعه ۲۵ مهرماه، همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
در همین راستا، مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با حضور سرزده در چند شعبه اخذ رأی، روند برگزاری انتخابات را از نزدیک ارزیابی و نظارت کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی با اعضای هیات نظارت، هیأت اجرایی و رأیدهندگان گفتوگو کرد و وضعیت موجود را مورد بررسی قرار داد.