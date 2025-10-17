خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کشور درگذشت سردار علیرضا افشار را تسلیت گفت

وزیر کشور درگذشت سردار علیرضا افشار را تسلیت گفت
کد خبر : 1701193
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار از یادگاران دفاع مقدس و از فرماندهان گرانقدر سپاه را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام مومنی وزیر کشور به این شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

«ضایعه درگذشت سردار علیرضا افشار، از یادگاران دفاع مقدس و یکی از فرماندهان گرانقدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موجب تألم و اندوه گردید.

آن مرحوم که عمر پربرکت خویش را به مجاهدت در عرصه‌های مختلف خدمت سپری نمود، علاوه بر نقش‌آفرینی مؤثر و فرماندهی در جبهه‌های حق علیه باطل، با پذیرش مسئولیت‌های ارزشمندی چون معاونت اجتماعی وزارت کشور، خدمات ارزنده‌ای در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به ملت شریف ایران ارائه کرد.

اینجانب، این ضایعه را به محضر خانواده محترم، همکاران و همرزمان گرامی آن فقید سعید تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان معزز، صبر مسئلت دارم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ