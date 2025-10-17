خبرگزاری کار ایران
آیین تشییع پیکر سردار افشار برگزار شد
آیین تشییع پیکر سردار علیرضا افشار صبح امروز با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه نظامی برگزار شد.

به گزارش  ایلنا، مراسم تشییع پیکر سردار علیرضا افشار صبح امروز با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه نظامی و پیشکسوتان دفاع مقدس از مسجد امیرالمومنین (ع) شهرک شهید محلاتی به سمت مزار شهدای گمنام این شهرک برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اصغر حجازی قائم‌مقام دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی، سردار سرلشکر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، سردار سرتیپ رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی‌مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا)، علی اصغر جعفری معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ و آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه و جمعی از مقامات لشکری و کشوری حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، ریاست ستاد مرکزی سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، ریاست دانشگاه امام حسین علیه‌السلام، ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی از جمله مسئولیت‌های سردار افشار بود.

