توضیح قاضی شهریاری پیرامون متوقف شدن اجرای حکم قصاص قاتل امیرمحمدخالقی

به گزارش ایلنا، قاضی شهریاری در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: « با اینکه پس از وقوع قتل متعاقب سرقت و به بن بست خوردن تحقیقات، مجبور به ورود مستقیم با ضابط خاص که توی خیلی از پرونده‌ها با هم کار کرده بودیم و از قسمت دیگر پلیس بود، شدم و هر دو متهم را ظرف ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر کردیم اما از همان اول که با متهمان مواجه شدم دیدم از طبقه فرودست و آسیب دیده جامعه هستند و ناراحت هم برای متهمان و هم برای مقتول که دانشجوی نخبه دانشگاه تهران بود. اما با جدیت به پرونده رسیدگی کردیم بخصوص اینکه برخی دنبال موج سواری هم بودند. اما با عنایت خداوند پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و مباشر قتل زیر ۱۸ سال داشت. پس از صدور رای و انجام تشریفات استیذان خیلی دنبال این بودم که این دو خانواده را به هم نزدیک کنم تا با هم بهتر آشنا شوند. روز قبل اجرا توی دادسرا دو تا خانواده را جمع کردم و دور هم خانواده متهم احمد رضا خیلی التماس و تضرع کردند و پدر مقتول هم اصرار بر قصاص. با تمام وجود سعی کردم تجربیاتم و حس خودم را به پدر مقتول منتقل کنم تا ضمن حفظ بیطرفی از او خواسته باشم کمی تدبیر و اندیشه کند تا حدودی موفق شدم اما تا فردا سحر باید صبر می‌ کردیم. سحر روز اجرا پدر امیر محمد خالقی که از روحانیون بزرگ اهل تسنن بود به زندان آمد و خانواده قاتل هم آمدند. دوباره جلسه صلح و سازش گذاشتم و صحبت کردم. جلسه با خواندن قرآن توسط احدی از پرسنل زندان معمولا شروع می‌شود اما به نظرم رسید که پدر امیر محمد بخواند چون روحانی اهل سنت بود. چقدر دلنشین خواند حض کردم خیلی لذت بردم. هم انتخاب آیاتش عالی بود، هم لحن دلنشینی داشت متن آیاتی که

خوند: #یا_أیها_الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة_إن_الله_مع الصبرین #و_لا_تَقُولُوا لِمَن یُقتل فی سبیل_الله_أمواتٌ بَلْ أَحْیا

ولکن لا تَشْعُرُونَ #و_لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابرین

#الذین_اذا_اصابتهم مصیبه قالوا إنا_الله_وانا_الیه_راجعون #أولی ک علیهم صلوات من ربهم_و_رحمة_و_أولئک هم المهتدون

از متن تلاوت یقین پیدا کردم که قصاص نخواهد کرد. پای چوبه دار گفت که باید متنبه شود و دو جز قرآن حفظ کند و خانواده‌اش برای ساخت خیریه‌ای کمک کنند تا بعد تصمیم بگیرد و به منش و رفتار او خیلی غبطه خوردم. درس‌های زیادی به همه داد. قاتل هم با تضرع و گریه قبول کرد. "

