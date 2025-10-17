خبرگزاری کار ایران
کیفرخواست دومین پرونده قاچاق سازمان یافته طلا در ارومیه صادر شد

کد خبر : 1701091
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور کیفرخواست دومین پرونده قاچاق طلا در ارومیه با مقدار بیش از ۲ تن خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه،  عتباتی با اعلام این خبر گفت: با گزارش اداره کل اطلاعات استان و پشتیبانی جامعه اطلاعاتی استان مبنی قاچاق سازمان یافته طلا از مرز سرو پرونده قضایی تشکیل شد.

وی افزود: تحقیقات مقدماتی ویژه بازپرس رسیدگی کننده انجام و در این پرونده ۶ نفر متهم به اتهام عضویت در باند سازمان یافته و حرفه‌ای قاچاق طلا کیفرخواست صادر و در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد:طلا‌های قاچاق از گمرک سرو به مقصد کشور همسایه قاچاق می‌شد و متهمین طلا‌ها را به صورت جاسازی حرفه‌ای در وسائل نقلیه متعدد از گمرک به سمت کشور همسایه می‌بردند.

رئیس کل دادگستری با اشاره به صدور حکم دیگر پرونده قاچاق طلای سازمان یافته در محاکم ماکو به میزان ۲۰۰۰ کیلوگرم در هفته گذشته گفت:دستگاه قضایی استان با همکاری موثر دیگر نهاد‌های نظارتی، اطلاعاتی و انتظامی اجازه نخواهد داد ثروت مملکت و طلا که جزء پشتوانه‌های ملی و استراتژیک است از کشور خارج شود.

 

