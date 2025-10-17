به گزارش ایلنا به نقل از میزان، مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه این شبکه سازمان یافته در ۷ نقطه به خطوط لوله ۱۰ اینچ فرآورده‌های نفتی تعرض کرده‌اند، اظهار کرد: متهمین با انشعاب‌گیری از این خطوط، مبادرت به برداشت سوخت نموده و پس انتقال سوخت‌ها به انبارها و مخازن ایجاد شده در یکی از روستاهای حاشیه شهر بندرعباس، نهایتاً محموله‌ها را از طریق خودروهای سواری مجهز به مشک پلاستیکی جهت انتقال به دریا و قاچاق به بندر کلاهی ارسال می‌کردند.