صدور حکم محکومیت برای ۱۷ نفر از متهمین پرونده سرقت از خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی در بندر شهید رجایی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای ۱۷ نفر از متهمین پرونده سرقت از خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از میزان، مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه این شبکه سازمان یافته در ۷ نقطه به خطوط لوله ۱۰ اینچ فرآوردههای نفتی تعرض کردهاند، اظهار کرد: متهمین با انشعابگیری از این خطوط، مبادرت به برداشت سوخت نموده و پس انتقال سوختها به انبارها و مخازن ایجاد شده در یکی از روستاهای حاشیه شهر بندرعباس، نهایتاً محمولهها را از طریق خودروهای سواری مجهز به مشک پلاستیکی جهت انتقال به دریا و قاچاق به بندر کلاهی ارسال میکردند.
وی اظهار داشت: با صدور دستور قضایی و شناسایی عوامل اصلی این شبکه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات هرمزگان، ۱۷ متهم دستگیر شدند و پرونده مربوطه پس از صدور کیفرخواست جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع گردید.
قهرمانی افزود: به موجب رأی صادره از دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس، هر یک از متهمین این پرونده به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام اینکه مجموع مجازات نقدی متهمین این پرونده بیش از ۵ هزار میلیارد ریال میباشد تصریح کرد: دادگاه با هدف متلاشی نمودن این باند قاچاق سوخت، هر یک از متهمین را به صورت جداگانه و از باب مجازات تکمیلی به دو سال اقامت اجباری در شهرستانهای مختلف و به صورت پراکنده در نقاط مختلف کشور محکوم کرده است.