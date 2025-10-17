رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در افتتاحیه این مسابقات گفت: خوشحالم که در آغاز این مسابقه حضور دارم. آنچه در ذهن من هست و باور دارم این است که آموزش باید به سمتی برود که یادگیری عمیق‌تر، ماندگارتر و کاربردی‌تر شود.

پزشکیان با تشریح فرآیند یادگیری انسان افزود: وقتی انسان می‌شنود، تنها ۲۰ درصد یادگیری دارد که ماندگاری آن چند روز بیشتر نیست. وقتی می‌بیند، حدود ۳۰ درصد یادگیری و چند ماه ماندگاری دارد، اما زمانی که خودش کاری را اجرا و به آن عمل می‌کند، بیش از ۵۰ درصد در ذهن می‌ماند و با تکرار، این یادگیری به این راحتی از یاد نمی‌رود.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: وقتی انسان ببیند، بشنود، اجرا کند، بحث و چالش کند و درگیر رقابت شود، بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد یادگیری در ذهن انسان ماندگار می‌شود. اگر می‌خواهیم آموزش عمیق بدهیم، باید تلاش کنیم که چشم، گوش، لمس، اجرا، رفتار، بحث و رقابت همه فعال شود. آن زمان است که عمیق‌تر، ماندگارتر و بهتر یاد می‌گیریم. در رقابت، عیب‌های خود را نیز پیدا می‌کنیم.

پزشکیان ادامه داد: انسان وقتی رقیب ندارد، فکر می‌کند چیزی را که خلق کرده بهترین است، اما وقتی با رقیب روبه‌رو می‌شود می‌فهمد طرف مقابل کاری کرده که او نکرده است، پس تلاش می‌کند آن را یاد بگیرد. در این مسابقات، افراد از یکدیگر یاد می‌گیرند و دید و مهارت بیشتری پیدا می‌کنند. برای یادگیری واقعی باید هم بدانی و هم بتوانی آنچه را می‌دانی در خدمت مردم، مملکت، آب و خاک و سرزمینت بگذاری. آن‌وقت است که دانایی و توانایی به اوج خودش می‌رسد.

رئیس‌جمهور در تشریح مسیر رشد انسان گفت: بچه که بزرگ می‌شود، در ابتدا همه چیز را برای خودش می‌خواهد، اما هر چه در هرم رشد بالا می‌رود، به قله که می‌رسد، علم، مهارت، دانایی، توانایی و استعدادش را در اختیار مردم می‌گذارد، تا برای نجات و حل مشکلات جهان هزینه کند. در این مرحله انسان از قاعده بالا می‌آید، اوج می‌گیرد و به انسانیت می‌رسد.

پزشکیان با بیان اینکه، به انسانی می‌گویند انسان که با تمام وجودش دانایی و توانایی و علمش را برای گره‌گشایی از مشکلات مردمش هزینه کند، خاطرنشان کرد: ما در دولت تلاش می‌کنیم بستر چنین آموزشی را فراهم کنیم. اینکه در کلاس فقط بنشینیم و گوش بدهیم و حفظ کنیم، کافی نیست. کامپیوتر از همه ما حافظه بهتری دارد.

رئیس‌جمهور با استناد به آیه‌ای از قرآن تصریح کرد: در قرآن آمده است کسانی که کتاب و علم را حمل می‌کنند ولی عمل نمی‌کنند، مانند درازگوشی هستند که کتاب را بار کرده است. عالم بی‌عمل مثل درخت بی‌ثمر است. علم برای عمل است. دانستن زمانی ارزش دارد که بتوانیم آن را به توانستن تبدیل کنیم.

پزشکیان با اشاره به اینکه توانستن مهارت، زمان و تمرین می‌خواهد و به کسی چیزی رایگان نمی‌دهند، یادآور شد: بسته به اینکه چه چیزی را می‌خواهیم یاد بگیریم، باید زمان بیشتری بگذاریم. انسان ذاتاً همیشه می‌خواهد بهتر شود، اما اگر در نقطه‌ای بایستد و فکر کند بهترین است، مانند آبی می‌شود که در مرداب مانده و دیگر جریان ندارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه علم، مهارت، رفتار، نگاه و هنر ما در هر لحظه می‌تواند بهتر شود، تصریح کرد: وقتی تصور کنیم بهترین هستیم، دیگر جایی برای رفتن نیست. زمانی می‌توانی رشد کنی که همیشه احساس کنی می‌شود بهتر شد، بهتر خلق کرد، بهتر دید و بهتر عمل کرد.

پزشکیان با اشاره به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی جهان گفت: امروز انسان کارهایی می‌کند که ۱۰۰ سال پیش در عقل هیچ موجودی نمی‌گنجید. اگر آن زمان می‌گفتیم تصویر و صدا را از یک سوی جهان به سوی دیگر منتقل می‌کنیم، کسی باور نمی‌کرد، اما علم، مهارت و دانایی این را محقق کرد.

رئیس جمهور افزود: امیدوارم شما عزیزان مهارت‌هایی را که دارید روز به روز بهتر و بیشتر کنید و بدانید که می‌توانید از این هم بهتر شوید. در درون هر کدام از ما گنجی نهفته است که باید آن را واکاوی و به ظهور و بروز رساند.

پزشکیان در پایان با بیان اینکه امیدوارم بتوانیم بستر را برای شما آماده کنیم تا توانمندی‌های‌تان هرچه بیشتر شکوفا شود، خاطرنشان کرد: از تلاش شما سپاسگزارم و آرزو می‌کنم موفق و سربلند باشید. ما در دولت تلاش می‌کنیم بستر را برای همه فرزندان این آب و خاک، نه فقط آنان که دارند و می‌توانند، بلکه برای همه مردم کشور آماده کنیم تا رشد کنند. به حول و قوه الهی این کار را با کمک مردم و خیرین انجام خواهیم داد.