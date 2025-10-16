ایران آغاز کننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیج کشوری نیست

به گزارش ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد گفت: جمهوری اسلامی ایران آغازکننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیچ کشوری نیست، اما از آن‌جا که قربانی عملیات سایبری است، هرنوع تهدید سایبری را متناسب با ماهیت و دامنه آن پاسخ خواهد داد.