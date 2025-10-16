ایران آغاز کننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیج کشوری نیست
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آغاز کننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیچ کشوری نیست.
به گزارش ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد گفت: جمهوری اسلامی ایران آغازکننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیچ کشوری نیست، اما از آنجا که قربانی عملیات سایبری است، هرنوع تهدید سایبری را متناسب با ماهیت و دامنه آن پاسخ خواهد داد.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل، این مطلب را در پاسخ به گزارشهای ادعایی اخیر مایکروسافت مبنی بر اینکه ایران از هوش مصنوعی برای حملات سایبری علیه غرب استفاده میکند، بیان کرد.