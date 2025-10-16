مشارکت مردمی در تصمیم گیریها زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی است

وی افزود: شهردار باید بتواند این مناطق وسیع را که به اندازه چند شهر هستند، مدیریت کند. در تهران حدود دوازده میلیون نفر جمعیت در روز وجود دارد و باید به نیازهای آنها پاسخ دهیم. مردم حق دارند که نمایندگان خود را ببینند و صحبت‌هایشان شنیده شود، اما برای این کار به یک رابط نیاز داریم.



وی همچنین به چالش‌هایی که در شناسایی محلات وجود دارد اشاره کرد و گفت: من در تهران متولد شده‌ام، اما هنوز هم بسیاری از محلات را نمی‌شناسم. افرادی که از جاهای دیگر آمده‌اند، چگونه می‌توانند به مشکلات مردم رسیدگی کنند؟ بنابراین، این مناطق و محلات نیاز به ساماندهی دارند.



رییس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اهمیت واگذاری امور به مردم گفت: همه چیز را از مردم به مردم واگذار کنید. این جمله‌ای است از حضرت امام (ره) در مورد شوراها مطرح کرده است. امام می‌فرمایند که مردم هر محل و هر شهر خودشان بهتر می‌دانند که چه کار کنند و چگونه شهر و محل خود را اداره کنند.



وی در ادامه توضیح داد: ما باید تلاش کنیم تا مصوبات شوراهای اسلامی شهر اجرا شوند و استانداران و فرمانداران موظفند که این مصوبات را اگر مغایرت قانونی نداشته باشند، اجرا کنند. اما متأسفانه در عمل این موضوع به خوبی اجرا نمی‌شود.



چمران خاطرنشان کرد: مشکلات حکمرانی و قانون‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد و ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که این مسائل حل شوند.



وی با اشاره به مشکلات زیرساختی در شهرها گفت: ما به قول معروف می‌آییم و یک خیابان را به عنوان مثال آسفالت می‌کنیم که هر مترمربع آن چند صد میلیون تومان هزینه دارد. در حالی آن آسفالت هنوز تازگی خود را از دست نداده، یکی می‌خواهد آب ببرد، یکی می‌خواهد برق بکشد و دیگری می‌خواهد فاضلاب بکش. و آسفالت را می‌کند.



رییس شورای اسلامی شهر تهران، افزود: می‌گویند پولش را می‌دهیم، اما آسفالت جدید دیگر نمی‌تواند همان آسفالت اولیه باشد. این مشکلات ناشی از عدم مدیریت محلی صحیح است. انصاف را باید به خرج دهیم و از اشتباهات بگذریم، زیرا هر کسی ممکن است در هر جایی اشتباه کند.



وی ادامه داد: ما باید نهاد شوراهای محلی را به خوبی هدایت کنیم تا در مسیر اصلی خود قرار گیرد. اگر این کار را انجام دهیم، بار سنگین دولت کم خواهد شد.



رییس شورای اسلامی شهر تهران، در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز باید در این زمینه فعال باشد و ایده‌ها را پیاده‌سازی کند تا بتوانیم از تجربیات گذشته استفاده کنیم.

مهدی عبدالحمید، معاون پژوهش های حکمرانی و مدیریت مرکز پژوهش های مجلس هم در این مراسم گزارشی از برگزاری دوره ها ارائه کرد و گفت: مدرسه حکمرانی در امتداد رویکرد مردمی سازی دکتر قالیباف در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد تا دانش انباشته در مرکز پژوهش ها را به جامعه و نخبگان منتقل کند.



وی تصریح کرد: چهار دوره حکمرانی تقنیننی ۱۴۴ ساعته برگزار کردیم. همچنین ده دوره کوتاه مدت برگزار کردیم. نزدیک به ۹۰۰ ساعت محتوای آموزشی ارائه کردیم و حدود هزار نفر هم در این دوره ها هم شرکت کردند.



معاون پژوهش های حکمرانی و مدیریت مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به حجم گسترده کار مرکز پژوهش ها گفت: با این فشار اجرا ما تلاش کردیم از کارشناسان مرکز برای آموزش و حضور در این دوره ها استفاده کنیم تا این دانش به جامعه نخبگانی هم منتقل شود.

انتهای پیام/