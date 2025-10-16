هنر مدیریت این است اگر در اجرا اشتباه کرد؛ اصلاح کند

به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان رئیس جمهور امروز ( پنجشنبه ۲۴ مهر) در جریان سفر به استان اصفهان با حضور در چهارمین همایش بین المللی راه نجات ( نهج البلاغه و حکمرانی علوی)، بیان کرد: خدمت شنا عزیزان سلام عرض کرده و خداقوت می گویم. در حضور اساتید این رشته فقط باید درس پس بدهیم. کار و زندگی ما چیز دیگری است. آنچه که از کتاب خدا و نهج البلاغه پیگیری کردیم، آغازش از مساجد در دوران کودکی بود. ما مدعی هستیم دین ما برتر است. فلذا باید ما را به برترین برساند. در مسجد از روحانیون درخواست می کردیم که معنی قرآن را به ما بگویید. کتاب برای زندگی است برای خواندن نیست.

وی در ادامه اظهار کرد: بنده زمانی که در هنرستان در زمان شاه درس می خواندم، تعدادی از معلمانی که به خارج رفته بودند و می آمدند اعتقادات را مسخره می کردند. حرف هایی می زدند که ما باید به آنان پاسخ می دادیم اینگونه نیست. من به مسجد که می رفتم یک حاج آقای صالحی بود که هم نماز می خواندیم و هم قرآن می خواندیم و هم نهج البلاغه‌ غلط می خواندیم اما می گفت آفرین.

رئیس جمهور تصریح کرد: در مدیریت می گویند اجرا کن و اشتباه کن. کسی اشتباه نمی کند که کاری نکند؛ هنر این است که اجرا کرد و سپس اشتباه کرد و سپس آن را اصلاح کرد. ما همیشه این دغدغه را داشتیم اگر مسلمان هستیم باید بهتر شویم. با این نگاه به قرآن نگاه می کردیم. در دانشگاه با گروه های مختلف چپی بحث می کردیم. دین افیون توده ها بود. باید جواب آنان را می دادیم و ثابت می کردیم دین اینگونه نیست که شما می گویید. دین ما مسیر رشد و ترقی را فراهم می کند.

