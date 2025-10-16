دوچرخه سواری رئیس جمهور در اصفهان

به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان رئیس جمهور امروز ( پنجشنبه ۲۴ مهر) در جریان سفر به استان اصفهان در مسیر سلامت حضور پیدا کرد و مسافتی را به همراه جعفر قائم پناه، معاون اجرایی خود، با دوچرخه پیمود.

حضور در چهارمین کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه، بیست و دومین مسابقات ملی مهارت و بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز از جمله برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به اصفهان اعلام شده است.

