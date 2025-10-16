خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز صورت گرفت؛

دوچرخه سواری رئیس جمهور در اصفهان

دوچرخه سواری رئیس جمهور در اصفهان
کد خبر : 1700883
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در جریان سفر به استان اصفهان با حضور در مسیر سلامت، مسافتی را با دوچرخه طی کرد.

به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان رئیس جمهور امروز ( پنجشنبه ۲۴ مهر) در جریان سفر به استان اصفهان در مسیر سلامت حضور پیدا کرد و مسافتی را به همراه جعفر قائم پناه، معاون اجرایی خود، با دوچرخه پیمود.

حضور در چهارمین کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه، بیست و دومین مسابقات ملی مهارت و بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز از جمله برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به اصفهان اعلام شده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ