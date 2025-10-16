امروز صورت گرفت؛
دوچرخه سواری رئیس جمهور در اصفهان
رئیس جمهور در جریان سفر به استان اصفهان با حضور در مسیر سلامت، مسافتی را با دوچرخه طی کرد.
به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان رئیس جمهور امروز ( پنجشنبه ۲۴ مهر) در جریان سفر به استان اصفهان در مسیر سلامت حضور پیدا کرد و مسافتی را به همراه جعفر قائم پناه، معاون اجرایی خود، با دوچرخه پیمود.
حضور در چهارمین کنگره بینالمللی نهجالبلاغه، بیست و دومین مسابقات ملی مهارت و بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسهساز از جمله برنامههای رئیس جمهور در سفر به اصفهان اعلام شده است.