فیلترینگ قبل از نشست رئیس جمهور برداشته شود

به گزارش ایلنا،حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی ابطحی، در شبکه ایکس، نوشت:

فیلترینگ نماد ناتوانایی دولت و رییس جمهور شده است.

آقایان رییس دفتر، وزیر ارتباطات، شماها باید پیگیر نظرات رییس باشید. همیشه پزشکیان بر رفع فیلتر تاکید کرده. شما چه کرده اید؟ کاری کنید که قبل از مصاحبه مطبوعاتی آقای پزشکیان رفع فیلتر شود تا بتواند خبر یک دستاورد را به مردم بدهد.

