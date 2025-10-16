عراقچی درگذشت سردار افشار را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی در پیامی، درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس و رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه با تجلیل از مجاهدت‌ها و تلاش‌های سردار افشار در دوران‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و در مسئولیت‌های مختلف در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسداری از ایران عزیز، ضایعه فقدان ایشان را به خانواده محترم ایشان، فرماندهی کل سپاه و همرزمان و دوستان ایشان در خانواده بزرگ نیروهای مسلح تسلیت گفت و از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای روح ملکوتی آن سردار عزیز غفران واسعه الهی مسئلت کرد.

