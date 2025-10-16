درپیامی:
عراقچی درگذشت سردار افشار را تسلیت گفت
وزیر امور خارجه درگذشت فرمانده دفاع مقدس را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی در پیامی، درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس و رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی را تسلیت گفت.
وزیر امور خارجه با تجلیل از مجاهدتها و تلاشهای سردار افشار در دورانهای مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی بهویژه در دوران دفاع مقدس و در مسئولیتهای مختلف در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسداری از ایران عزیز، ضایعه فقدان ایشان را به خانواده محترم ایشان، فرماندهی کل سپاه و همرزمان و دوستان ایشان در خانواده بزرگ نیروهای مسلح تسلیت گفت و از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای روح ملکوتی آن سردار عزیز غفران واسعه الهی مسئلت کرد.