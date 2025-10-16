با نصب و راهاندازی«لوح مشروح» ؛
دسترسی به مشروح مذاکرات مجالس در کتابخانه مجلس فراهم شد
با نصب و راهاندازی«لوح مشروح» حاوی متن دیجیتال و قابل جستجوی ۲۴ دوره از مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و هشت دوره نخست مجلس شورای اسلامی در کتابخانه مجلس، امکان جستجوی پیشرفته در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و اسلامی برای مراجعان فراهم شد.
به گزارش ایلنا،در اقدامی پژوهش محور، بخش پیایندهای کتابخانه مجلس شورای اسلامی، امکان جستجوی پیشرفته در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و اسلامی را برای مراجعان فراهم کرد.
طبق گفته محمد رحمانی، مسئول بخش پیایندها کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، «لوح مشروح» حاوی متن دیجیتال و قابل جستجوی ۲۴ دوره از مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و هشت دوره نخست مجلس شورای اسلامی، روی شش رایانه قرائتخانه این بخش با همیاری بخش فناوری اطلاعات کتابخانه، نصب و راهاندازی شد.
این اقدام با هدف تسهیل و افزایش کارآمدی جستوجوها و پژوهشهای کاربران، بهویژه پژوهشگران، دانشجویان و حقوقدانانی که نیازمند مطالعه و استناد به صورت جلسات و مذاکرات تاریخی و قانونی مجالس هستند، انجام شده است.
با استفاده از این نرمافزار، مراجعان میتوانند به جای جستوجوی دستی در اسناد کاغذی، به سرعت کلیدواژهها و موضوعات مورد نظر خود را در حجم عظیمی از صورت مذاکرات جستوجو کرده و نتایج دقیق را دریافت کنند.
رحمانی یادآور شد: کتابخانه مجلس شورای اسلامی متعلق به همه ایرانیان است و این خدمات ارزشمند را بدون نیاز به ثبتنام قبلی یا پرداخت هزینه و صرفاً با ارائه کارت ملی، به تمامی مراجعان ارائه میدهد.