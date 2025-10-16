دسترسی به مشروح مذاکرات مجالس در کتابخانه مجلس فراهم شد

به گزارش ایلنا،در اقدامی پژوهش محور، بخش پیایندهای کتابخانه مجلس شورای اسلامی، امکان جستجوی پیشرفته در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و اسلامی را برای مراجعان فراهم کرد.

طبق گفته محمد رحمانی، مسئول بخش پیایندها کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، «لوح مشروح» حاوی متن دیجیتال و قابل جستجوی ۲۴ دوره از مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و هشت دوره نخست مجلس شورای اسلامی، روی شش رایانه قرائت‌خانه این بخش با همیاری بخش فناوری اطلاعات کتابخانه، نصب و راه‌اندازی شد.

این اقدام با هدف تسهیل و افزایش کارآمدی جست‌وجوها و پژوهش‌های کاربران، به‌ویژه پژوهشگران، دانشجویان و حقوق‌دانانی که نیازمند مطالعه و استناد به صورت‌ جلسات و مذاکرات تاریخی و قانونی مجالس هستند، انجام شده است.

با استفاده از این نرم‌افزار، مراجعان می‌توانند به جای جست‌وجوی دستی در اسناد کاغذی، به سرعت کلیدواژه‌ها و موضوعات مورد نظر خود را در حجم عظیمی از صورت مذاکرات جست‌وجو کرده و نتایج دقیق را دریافت کنند.

رحمانی یادآور شد: کتابخانه مجلس شورای اسلامی متعلق به همه ایرانیان است و این خدمات ارزشمند را بدون نیاز به ثبت‌نام قبلی یا پرداخت هزینه و صرفاً با ارائه کارت ملی، به تمامی مراجعان ارائه می‌دهد.

