خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با نصب و راه‌اندازی«لوح مشروح» ؛

دسترسی به مشروح مذاکرات مجالس در کتابخانه مجلس فراهم شد

دسترسی به مشروح مذاکرات مجالس در کتابخانه مجلس فراهم شد
کد خبر : 1700857
لینک کوتاه کپی شد.

با نصب و راه‌اندازی«لوح مشروح» حاوی متن دیجیتال و قابل جستجوی ۲۴ دوره از مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و هشت دوره نخست مجلس شورای اسلامی در کتابخانه مجلس، امکان جستجوی پیشرفته در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و اسلامی برای مراجعان فراهم شد.

به گزارش ایلنا،در اقدامی پژوهش محور، بخش پیایندهای کتابخانه مجلس شورای اسلامی، امکان جستجوی پیشرفته در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و اسلامی را برای مراجعان فراهم کرد.

 طبق گفته محمد رحمانی، مسئول بخش پیایندها کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، «لوح مشروح» حاوی متن دیجیتال و قابل جستجوی ۲۴ دوره از مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و هشت دوره نخست مجلس شورای اسلامی، روی شش رایانه قرائت‌خانه این بخش با همیاری بخش فناوری اطلاعات کتابخانه، نصب و راه‌اندازی شد.

این اقدام با هدف تسهیل و افزایش کارآمدی جست‌وجوها و پژوهش‌های کاربران، به‌ویژه پژوهشگران، دانشجویان و حقوق‌دانانی که نیازمند مطالعه و استناد به صورت‌ جلسات و مذاکرات تاریخی و قانونی مجالس هستند، انجام شده است.

با استفاده از این نرم‌افزار، مراجعان می‌توانند به جای جست‌وجوی دستی در اسناد کاغذی، به سرعت کلیدواژه‌ها و موضوعات مورد نظر خود را در حجم عظیمی از صورت مذاکرات جست‌وجو کرده و نتایج دقیق را دریافت کنند.

رحمانی یادآور شد: کتابخانه مجلس شورای اسلامی متعلق به همه ایرانیان است و این خدمات ارزشمند را بدون نیاز به ثبت‌نام قبلی یا پرداخت هزینه و صرفاً با ارائه کارت ملی، به تمامی مراجعان ارائه می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ