انسجام ملی، با آرامش و اقتدار یکی از افتخارات بزرگ نظام در عرصه حکمرانی است

کد خبر : 1700845
رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: فرمانداران و مدیران سیاسی باید بتوانند گفتمان انسجام و وحدت را به زبان مردم ترجمه کنند؛ به‌گونه‌ای که افکار عمومی احساس کند مسئولان، سخنگوی دل مردم هستند.

به گزارش ایلنا،علی زینی‌وند رئیس ستاد انتخابات کشور امروز ( پنجشنبه ۲۴ مهر) در همایش آموزشی منطقه‌ای انتخابات که با حضور استانداران، فرمانداران، مدیران کل انتخابات، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استان‌های البرز، تهران، قم، قزوین و مازندران برگزار شد، بیان کرد: از تلاش‌های آقای عبداللهی، استاندار البرز و مجموعه همکاران ایشان در برگزاری این همایش و پشتیبانی از فرآیندهای انتخاباتی کشور قدردانی می‌کنم. استان البرز در دوره‌های اخیر نقش مهمی در تدارک و اجرای برنامه‌های انتخاباتی کشور ایفا کرده است. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه این نشست دومین همایش آموزشی منطقه‌ای از مجموعه هفت منطقه انتخاباتی کشور است، اظهار کرد: این همایش‌ها فرصت مغتنمی برای تبادل تجربیات، آموزش تخصصی و هم‌افزایی بین مدیران سیاسی، فرمانداران و مسئولان اجرایی انتخابات در سراسر کشور است.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در سه سال گذشته، در خاورمیانه و عرصه بین‌المللی رویدادهایی رخ داده که تأثیر عمیقی بر فضای سیاسی و اجتماعی کشورها گذاشته است؛ جمهوری اسلامی ایران در برابر همه این تحولات، با اتکای به رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری و انسجام ملی، با آرامش و اقتدار مسیر خود را ادامه داده است. این ثبات، یکی از افتخارات بزرگ نظام در عرصه حکمرانی است. 

زینی‌وند با تأکید بر ضرورت تبیین و ترجمان گفتمان انسجام ملی در سطح جامعه و مدیریت محلی خاطر نشان کرد: فرمانداران و مدیران سیاسی باید بتوانند گفتمان انسجام و وحدت را به زبان مردم ترجمه کنند؛ به‌گونه‌ای که افکار عمومی احساس کند مسئولان، سخنگوی دل مردم هستند. این انسجام اجتماعی، پشتوانه اصلی مشارکت مردم در انتخابات و سایر عرصه‌های ملی است. 

رئیس ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: شوراها تنها نهادهای تصمیم‌گیر محلی نیستند؛ بلکه بخش مهمی از هویت فرهنگی و اجتماعی هر منطقه را بازتاب می‌دهند. تصمیمات شوراها در حوزه مدیریت شهری، مبلمان شهری، حفظ حرمت محلات، فرهنگ، هنر و حتی پوشش و آداب اجتماعی مردم تأثیر مستقیم دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کشور دارای بیش از ۴۱ هزار شورای اسلامی شهر و روستاست، بیان کرد: این شبکه گسترده، یکی از ارکان اصلی مردم‌سالاری در کشور است و بر زندگی روزمره مردم تأثیرگذار است. از شورای شهر تهران با ۱۳ عضو تا شوراهای روستایی با سه یا پنج عضو، همه در پیوند مستقیم با زندگی، فرهنگ و نشاط اجتماعی مردم قرار دارند. 

وی در پایان بیان کرد: هدف ما در ستاد انتخابات کشور، برگزاری انتخاباتی شفاف، امن، قانونمند و قابل ارائه به دنیا است. ان‌شاءالله با همکاری استانداری‌ها، فرمانداران و همه دستگاه‌ها، شاهد انتخاباتی سالم و پرشور در سراسر کشور خواهیم بود. 

 

