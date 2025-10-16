پزشکیان در جشنواره خیرین مدرسهساز:
اگر فرزندان ما با خودباوری تربیت شوند، آینده کشور ساخته خواهد شد
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر فرزندان ما با عزت و خودباوری تربیت شوند، آینده این کشور ساخته خواهد شد، گفت: ما هم منابع زمینی داریم و هم منابع آسمانی؛ مشکل، کمبود نیست، بلکه نگاه ماست که باید اصلاح شود. اگر در مدیریت، در مصرف، در بهرهبرداری و در سیاستگذاری درست عمل کنیم، هیچ ایرانی نباید شب گرسنه سر بر بالین بگذارد.
به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴، در ادامه برنامههای سفر استانی به اصفهان، در جشنواره خیرین مدرسهساز، با قدردانی از تلاشهای مردم و خیرین در این مسیر پرثمر اظهار داشت: این اقدام بزرگ، تنها آغازی برای مسیری است که باید به ساختن آیندهای روشن برای فرزندان این سرزمین منتهی شود، زیرا مدرسهسازی هدف نیست، بلکه مقدمهای است برای پرورش انسانهایی که میتوانند کشور را بسازند.
رئیسجمهور با قرائت این بیت از ابوسعید ابوالخیر که «گر صید عدم شوی ز خود رسته شوی/ ور در صفت خویش روی، بسته شوی»، خاطرنشان کرد: انسان زمانی میتواند به رهایی و توانایی برسد که از قید منیّت و وابستگی به خود عبور کرده باشد. وجود انسان، اگر حجاب شود، مانعی است برای حرکت به سوی تعالی. همانطور که در نماز وقتی گفته میشود «اللهاکبر»، یعنی حرکت بهسوی بینهایت آغاز شده است. اگر نتوان رسید، باید در باور خود شک کرد؛ زیرا خدایی که بهسوی او میرویم، اعلی و اکبر است و هیچ چیز نباید انسان را از رفتن باز دارد.
دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه گنجینهای از استعداد و ظرفیت در درون فرزندان این کشور نهفته است، اظهار داشت: این ما هستیم که باید بستری فراهم کنیم تا این توانمندیها بروز یابد و به فعلیت برسد. کسانی که برای این کشور موشک ساختند و فناوریهای نوین را ایجاد کردند، همه از همین مدارس و همین بستر برخاستهاند؛ کسانی که در مسیر باور به توانستن قدم گذاشتند.
رئیسجمهور افزود: ما باید روحیه و تفکری در مدارس ایجاد کنیم که بچهها را با اعتمادبهنفس، راستگو، الهامبخش، جسور، وفادار و پایبند به خاک و ملت خود تربیت کند؛ فرزندانی که خود را متعلق به این کشور بدانند، نه شیفته دیگران. اگر چنین اتفاقی بیافتد، از این خاک میتوان طلا ساخت؛ همان خاکی که اکنون بر آن نشستهایم، ولی بهدلیل فقدان باور در برخی، با فقر مواجهیم.
دکتر پزشکیان با اشاره به اهمیت اجتناب از خودبزرگبینی مسئولان گفت: مدیران و مسئولین باید بدانند که اگر در این جایگاه هستند، بهدلیل وظیفهای است که بر عهده دارند، نه امتیازی که باید به رخ کشیده شود. نهضت مدرسهسازی باید بهگونهای باشد که هرکس، از هر قشری، با هر توان مالی، سهمی در آن ایفا کند. یک آجر، یک شیشه، یک روز کارگری؛ هرکس هرچه در توان دارد، باید برای فردای این کشور بگذارد.
رئیسجمهور تصریح کرد: خطاب من به مدیران و مسئولین حاضر این است که از ما زیاد نگویید. ما همچون همه مردم، تنها یک فرد ایرانی هستیم که افتخار خدمتگزاری داریم. شاید بسیاری از شما بهتر از ما عمل کردهاید و خواهید کرد. پس باید مراقب بود که جایگاه ما را بهعنوان خادم مردم درک کنید، نه بهعنوان کسی که از دیگران برتر است.
دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه نباید به ناتوانی رضایت داد، خاطرنشان کرد: ایمان و باور دینی ما حکم میکند که هیچ مانعی نمیتواند ما را از حرکت بهسوی تعالی باز دارد. اگر در دل انسانها این باور شکل بگیرد، همه مشکلات، حتی بدون حمایتهای دولتی، قابل حل خواهد بود.
رئیسجمهور ادامه داد: امروز دشمنان امید بستهاند که ایران ضعیف شود، اما نمیدانند که اگر مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند، هیچ قدرتی نمیتواند آنها را زمین بزند. وحدت و انسجام مردم، عماد دین و پشتوانه اصلی جامعه است؛ همانطور که امیرالمؤمنین علیهالسلام در نامه به مالک اشتر میفرماید، «انما عماد الدین وجماع المسلمین والعدة للاعداء العامة من الامة، فلیکن صغوک لهم ومیلک معهم»، یعنی ستون دین و قدرت مسلمانان، توده مردماند؛ پس گوش دل به آنان بسپار و تمایلت همراه آنان باشد.
دکتر پزشکیان تصریح کرد: وقتی با مردم باشی، دیگر باکی نداری؛ حتی اگر هزاران نفر چون من را بزنند، باز هم از همین ملت کسانی برمیخیزند که جانفشانی کنند. این همان قدرتی است که باید به آن اتکا کرد. مسیر آغاز شده در اصفهان، همان نهضت مردمی «مدرسه بساز» است. از آجر تا پنجره، از گچکاری تا کارگری، هر قدمی که برای بچهها برداشته شود، سرمایهگذاری برای آینده است.
رئیسجمهور گفت: این نهضت مردمی، نمادی است از روح ایثار و مشارکت. به همین منظور، تصمیم گرفتیم که یک ماه حقوق خود را به این طرح اختصاص دهیم و همچنین هر ماه مبلغ مشخصی بهصورت مستمر در این مسیر پرداخت شود؛ چون باور داریم که آموزش و پرورش، نقطه آغاز تغییر و تعالی کشور است.
دکتر پزشکیان افزود: اگر فرزندان ما با عزت و خودباوری تربیت شوند، آینده این کشور ساخته خواهد شد. ما هم منابع زمینی داریم و هم منابع آسمانی؛ مشکل، کمبود نیست، بلکه نگاه ماست که باید اصلاح شود. اگر در مدیریت، در مصرف، در بهرهبرداری و در سیاستگذاری درست عمل کنیم، هیچ ایرانی نباید شب گرسنه سر بر بالین بگذارد.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف و اتکا به صرفهجویی در منابع انرژی اظهار داشت: اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف سوخت صرفهجویی شود، معادل روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت صرفهجویی حاصل خواهد شد که ارزش آن دهها میلیارد دلار است؛ رقمی که میتواند تمام نیازهای معیشتی و آموزشی کشور را تأمین کند.
دکتر پزشکیان در پایان تأکید کرد: امروز زمان آن رسیده که همه با هم، با علم، با باور، با وحدت، با انسجام، و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، دست به دست هم دهیم تا تمام نارساییها را برطرف کنیم؛ ما قادر هستیم، به شرط آنکه به خودمان و به مردممان اعتماد کنیم.