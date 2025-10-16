خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت مخبر در پی درگذشت فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج

تسلیت مخبر در پی درگذشت فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج
کد خبر : 1700836
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب طی پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت سردار سرافراز علیرضا افشار از یادگاران دفاع مقدس موجب تأثر عمیق اینجانب شد.

وی چه در ستاد مرکزی سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، چه در فرماندهی اسبق نیروی مقاومت بسیج و همچنین ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، همواره منشأ اثر و مدیری طراز اول بود.

این مصیبت را به خانواده محترم، همرزمان و جامعه بزرگ ایثارگری تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید عزیز، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد مخبر

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ